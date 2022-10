O tenismenă din România, despre prima întâlnire cu Serena Williams: „Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare”

Alexandra Cadanțu, fost număr 59 mondial în tenisul feminin, spune că a rămas „șocată timp de o săptămână” după ce a văzut-o pe Serena Williams dezbrăcată în vestiar, transmite .

O tenismenă din România spune că Serena Williams „e foarte mare”

Românca Alexandra Cadanțu-Ignatik a vorbit despre prima sa participare la un turneu de Grand Slam și despre un episod care a marcat-o, și anume intersectarea cu Serena Williams în vestiar.

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea. Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a declarat Cadanțu, aflată în prezent pe locul 292 mondial.

Serena Williams – care din tenisul de performanță după US Open, dar care ulterior – este una dintre cele mai importante tenismene din toate timpurile. Cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, jucătoarea americană deține recordul în Era Open atât în proba feminină, cât și la general, având în vedere că în proba masculină primul este Rafa Nadal, cu 22 de trofee. Recordul all time .