Margaret Court, replică dură pentru Serena Williams: „Am făcut doi copii și am luat 3 din 4 Grand Slam-uri, ea n-a mai câștigat nimic după ce a născut”

Serena Williams (40 de ani) , din carieră. Americanca a agățat racheta în cui după o carieră fabuloasă, în care a adunat nu mai puțin de 23 de trofee de Grand Slam, cu unul mai puțin decât Margaret Court, cea care deține recordul, scrie .

Ajunsă la 80 de ani, Court a pus-o la zid pe Serena, considerând că aceasta nu a mai obținut rezultate mărețe odată ce a devenit mamă, părăsind lumea tenisului fără a ajunge la nivelul impus de Margaret.

Margaret Court, critici aduse la adresa Serenei Williams

Serena Williams este privită de mulți ca fiind cea mai bună jucătoare din toate timpurile, iar Margaret Court, cu 64 de trofee în palmares, adunate de-a lungul carierei, consideră că a fost înlăturată din discuție ca urmare a opiniilor ei ca predicatoare, mai scrie sursa citată.

„O mare parte din presa și televiziunea de astăzi, în special în tenis, nu vrea să-mi menționeze numele. Îmi pronunță numele doar când e necesar, pentru că încă dețin atât de multe recorduri. În 2020, trebuia să vin la Wimbledon pentru cea de-a 50-a aniversare a Grand Slam-ului meu calendaristic. Dar apoi a lovit Covid, așa că celebrarea nu s-a întâmplat niciodată. Openul Francez nu m-a invitat, nu m-a invitat nici US Open. Rod Laver câștigase Grand Slamul și a fost celebrat, eu nu. Dar nu mi-am pierdut somnul din cauza asta”, a explicat multipla campioană.

Ce părerea are Court despre Serena și despre retragerea ei

„Mereu am admirat-o pe Serena Williams ca jucătoare. Dar nu cred că ea m-a admirat pe mine. Serena a jucat cu 7 ani mai mult decât mine, iar lumea uită că eu am avut și o pauză de doi ani. Prima dată m-am retras ca Ashley Barty, la 25 de ani, crezând că nu o să mă mai întorc niciodată în tenis.

M-am măritat, am făcut un copil, m-am întors și am câștigat apoi 3 din 4 Grand Slamuri. Apoi am avut printre cei mai buni ani din carieră, câștigând 24 din 25 de turnee jucate. Eu m-am întors pe teren după ce am născut doi copii, în timp ce Serena nu a câștigat niciun Grand Slam după ce a născut”, a afirmat aceasta.