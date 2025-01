Ofertă de 10 milioane de euro pentru Bîrligea, anunță Gigi Becali. Suma cerută de patronul lui FCSB pentru a-l ceda

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că a primit o ofertă pentru atacantul Daniel Bîrligea și susține că suma se ridică la 10 milioane de euro.

Gigi Becali, despre oferta primită pentru Daniel Bîrligea

Patronul lui FCSB a precizat că oferta vine din zona Golfului.

„Astăzi am primit ofertă pentru Bîrligea, 10 milioane de euro din Arabia. Nici nu știu care, Emirate. I-am zis impresarului: «Spune-i că vreau 25, dar spune-i că știi un secret. Că are clauză 15 milioane de euro. El atât are clauză. Eu vreau 25 pe el, dar tu spune-i investitorului că ai un secret». Eu nu accept 10!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, citat de .

„Să intre la mine banii și adio”

Întrebat dacă a vorbit cu Bîrligea și ar accepta să meargă în Arabia Saudită, Gigi Becali a răspuns: „Când dă cineva 15 milioane pe tine, dă și două milioane salariu. Cariera înseamnă bani”.

„Nu trebuie să dai cu piciorul norocului. Să vedem acum, poate plătește clauza. Ce națională? Să intre la mine banii și adio, tot!”, a continuat Becali.