Prima reacție a olandezului sancționat că a sărbătorit golul în fața românilor: „Am văzut pantofi aruncați în teren”

Donyell Mallen a înscris golurile 2 și 3 în și a primit un cartonaș galben după ultima reușită, pe care a sărbătorit-o în fața suporterilor români.

Primele declarații ale lui Mallen după victoria cu România

Mallen a fost introdus pe teren la finalul primei reprize, în locul lui Bergwijn, și a punctat în minutele 83 și 90+3, stabilind scorul final al jocului, 3-0. Fotbalistul lui Dortmund spune că nu l-a deranjat că nu a fost titular.

„Nu am fost cu adevărat preocupat de asta. Am văzut primul 11 și asta a fost. Pot să mă adaptez ușor. Urmăream meciul și simțeam că vreau să intru. Dar cred că și Steven Bergwijn a fost foarte bun în prima repriză, înainte să fie lovit la gleznă”, a declarat Mallen, citat de , potrivit .

Olandezul a sărbătorit golul în fața românilor

După golul din prelungiri, Mallen a mers să sărbătorească reușita în fața fanilor români, ceea ce i-a atras un cartonaș galben din partea arbitrului. Olandezul susține că nu și-a dat seama că acolo sunt spectatorii adverși.

„Sărbătoream, dar nu am realizat că m-am dus în partea lor, nu am făcut-o conștient. Eram prins în moment. Eram atât de fericit, dar apoi am luat cartonaș galben și am văzut pantofi aruncați în teren. Am văzut primul pantof, era unul alb”, a declarat Mallen, făcând referire la un pantof care era deja pe teren în momentul în care a înscris.