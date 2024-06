Primul român campion la box, Mihai Leu: „De multe ori loviturile din viață sunt mai dure decât cele din ringul de box, dar trebuie să ai puterea să mergi mai departe”

Primul român campion la box, Mihai Leu, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că ar trebui să fim mândrii pentru că există mulți români de valoare care au dovedit că sunt puternici și capabili:

„Cred întotdeauna că trebuie muncă foarte multă și întotdeauna chiar vorbind despre asta mi-am adus aminte că la amatori, după ce câștigai, se punea imnul României la festivitatea de premiere, dar la profesioniști se cânta imnul înainte de începerea meciului, și atunci chiar simțeai că îți dă o forță. Ți se face pielea de găină când îți aduci aminte. Cred că avem foarte mulți romîni de valoare și cred că românii sunt oamneri foarte puternici foarte capabili și cred că ar trebui să fim mândri de tot ce realizează și de toți românii”.

Mihai Leu a mai precizat, ca o lecție de viață, că la fel ca în ring, primești destul de multe lovituri în viață dar trebuie să fii capabil să te ridici și să mergi mai departe:mi

„În box este destul de greu. Antrenorul care m-a format ca boxer, Eustaţiu Mărgărit, zicea că partea proastă la box e că dă și adversarul. Întodeauna există loviturile din ring care pot să fie de multe ori foarte dure și trebuie să ai puterea să reziști și să treci peste ele și chiar dacă este să cazi să ai puterea să te ridici și să mergi mai departe, dar la fel este și în viață. De multe ori loviturile din viață sunt mai dure decât cele din ringul de box, dar trebuie să ai puterea să mergi mai departe indiferent de cât de tare ești lovit”.

Pentru toți românii este cel mai important să fim cu toții mândri că suntem români și să nu uităm niciodată asta, este mesajul transmis de Mihai Leu:

„Pentru cei care fac sport, box, eu cred că în viață nu există imposibil și dacă îți dorești ceva poți să reușești. Niciodată nu am vorbit urât și nu voi vorbi urât despre România. Nu întotdeauna poți să fii de acord cu ce se întâmplă. Eu în primul rând întodeauna m-am gândit că sunt român, nu am așteptat nimic în schimb de la țară, dar sunt mândru că sunt român. În rest, normal, că ne dorim, și mai ales foștii sportivi, să se facă mult mai mult pentru sportul din România, asta da este adevărat, dar nu înseamnă că are legătură cu faptul că ești mândru că ești român”.