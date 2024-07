Raluca Olaru se retrage din tenis: „Mi-e greu să rostesc asta cu voce tare”

Raluca Olaru, fostă număr 30 mondial la dublu, a anunțat că se retrage din tenisul profesionist la vârsta de 35 de ani.

Raluca Olaru și-a anunțat retragerea

Raluca Olaru a câștigat 11 titluri WTA la dublu, iar în 2017 juca un sfert de finală la Roland Garros alături de Olga Savchuk, potrivit .

„A venit timpul. A trecut mai bine de un an și jumătate de la ultimul meu meci oficial și chiar și așa tot mi-e greu să rostesc asta cu voce tare, dar până la urmă cred că niciodată nu va fi ceva ușor.

Adevărul este că a venit timpul să închei oficial un capitol din viața mea – cariera de jucătoare profesionistă de tenis. Atenție, nu am spus doar tenis, pentru că după cum ați putut vedea în acest ultim an și jumătate, sunt încă aproape și implicată în fenomen prin diverse forme – comentatoare, analistă, antrenoare, intervievatoare. Însă drumul meu ca jucătoare profesionistă s-a încheiat. Deși n-a fost ușor să mă obișnuiesc cu acest statut, sunt mulțumită și împlinită cu parcursul meu în cei 20 de ani de circuit profesionist. Și când spun parcurs nu mă refer doar la rezultatele de pe hârtie, ci și la parcursul meu ca om. Acum însă este momentul să îmi dau cu adevărat timp pentru viața personală și pentru toate lucrurile pe care îmi doresc să le fac în aceasta viață”, a scris Raluca Olaru, pe Facebook.

Ce spune despre cei 26 de ani petrecuți în tenis

Deja-fosta jucătoare spune că a avut și „momente incredibil de frumoase”, dar și „perioade foarte grele”.

„Acești 26 de ani de când am luat racheta în mână au fost o călătorie intensă, fizic și mai ales emoțional, cu multe momente incredibil de frumoase, dar și cu perioade foarte grele. Una peste alta sunt foarte bucuroasă pentru că știu că am fost extrem de dedicată, întotdeauna am făcut absolut tot ce am putut mai bine în fiecare moment, am căutat permanent să mă autodepășesc și să perfecționez aspecte din jocul, fizicul și mentalul meu. Iar ultimii ani din carieră au fost cei mai frumoși și sunt extrem de bucuroasă și recunoscătoare că în acei ultimi 4-5 ani m-am bucurat cel mai mult de tenisul meu și de munca mea.