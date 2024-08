Reacția gimnastei din SUA care i-a luat medalia de bronz Anei Bărbosu. Ce răspuns a avut pentru Nadia Comăneci. „E amuzant”

Jordan Chiles, gimnasta americană care i-a luat medalia de bronz , în finala de la sol la Jocurile Olimpice la Paris, a avut un răspuns tăios pentru Nadia Comâneci.

Gimnasta americană a devenit inamicul românilor

Gimnasta americană a devenit o figură detestată de români, după ce ar fi obținut pe nedrept medalia de bronz la finala de la sol, care îi era atribuită inițial româncei Ana Bărbosu. Jordan Chiles a reușit să obțină medalia după o schimbare de punctaj făcută în ultimul moment, care a coborât-o pe Ana Bărbosu pe a patra poziție, potrivit

Chiles a primit inițial un punctaj de 13,666, care a ținut-o în afara podiumului, în spatele gimnastei românce, care avea punctajul de 13,700. În urma unei contestații făcute de antrenorii de gimnastică din SUA, scorul americancei a ajuns la 13,766, astfel fiindu-i oferită prima medalie individuală în cariera sa olimpică.

Schimbarea a avut loc exact în momentul în care sportiva noastră sărbătorea deja câștigarea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cum a reacționat Nadia Comăneci

Legendara Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă care a primit primul 10 în istoria acestui sport la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a reacționat la această situație tragică.

„Nu pot să cred că ne jucăm astfel cu sănătatea mintală și emoțiile sportivilor… haideți să îi protejăm”, a scris Nadia Comăneci pe pagina sa de X (fost Twitter).

I can’t believe we play with athletes mental health and emotions like this… let’s protect them — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10)

Postarea Nadiei a stârnit o serie de comentarii împotriva gimnastei americane, care se pare că a ripostat cu un mesaj pe aceeași platofmă.

„Este amuzant cum oamenii încă nu pot fi niciodată fericiți pentru cineva…”, a replicat Chiles.

it’s funny how people can still never be happy for someone… — Jordan Chiles (@ChilesJordan)

După finala de la sol de la Paris, le-a spus reporterilor: „Am făcut tot ce am putut. A fost tot ce am putut mai bine… Adică, nu cred că cineva are ceva să-mi reproșeze”, conform publicației Athlon Sports.