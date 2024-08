Culmea ironiei: Ana Bărbosu a ratat bronzul la sol după ce Jordan Chiles a făcut contestație pentru că arbitrii nu îi punctaseră un element numit după marea gimnastă româncă Gina Gogean

Ana Bărbosu de bronzul la sol, la Jocurile Olimpice. Ea a pierdut podiumul după ce americanca Jordan Chiles a depus o contestație și a avut câștig de cauză.

Culmea ironiei, Chiles a contestat că nu primise punctajul pentru un element numit după marea gimnastă româncă Gina Gogean, informează Gogean e un salt divizat cu o întoarcere de 1,5, pe care inițial arbitrii nu l-au luat în calcul la evaluarea exercițiului ei.

Comisia de arbitraj i-a dat dreptate gimnastei din SUA și i-a acordat acesteia încă 0,100 puncte, lucru ce i-a adus medalia de bronz și a coborât-o pe Ana Bărbosu pe locul 4.

Și Nadia Comăneci pentru care Ana Bărbosu a ratat podiumul la Jocurile Olimpice de la Paris: „La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula”.

Ana Bărbosu, în lacrimi după ce a ratat bronzul la sol

Ana Bărbosu a făcut după ce a ratat podiumul.

„Când am văzut că sunt pe locul trei, m-am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru. Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA”, a spus gimnasta, vizibil afectată.