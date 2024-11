Reacția lui Mircea Lucescu după meciul România-Kosovo. „Penibili au fost prin comportamentul lor”

, din penultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor, a fost abandonat, vineri, după minutul 90, de către jucătorii kosovari. După ce fotbaliștii români au așteptat minute bune întoarcerea adversarilor, arbitrul a venit pe teren și a anunțat că nu a reușit să îi convingă să revină pe teren pe cei din Kosovo pentru a juca ultimele două minute.

Ce spune Lucescu despre comportamentul kosovarilor

Arbitrul a fluierat finalul meciului la mai bine de o oră de când kosovarii au pelcat de pe teren fără să se mai întoarcă.

antrenorul echipei naționale a României, a transmis că tricolorii nu au jucat la valorarea lor, iar decizia kosovarilor a fost penibilă, conform

„Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă. Au jucat foarte bine, puteau să câştige. Am avut însă un portar senzaţional şi am mai avut o bară, însă mult prea puţin faţă de pretenţiile noastre. Calificarea este importantă acum şi să recuperăm jucătorii pentru următorul meci. Stanciu are o plagă destul de serioasă, o tăietură care a ajuns până la os, şi nu mai putea să joace. Probabil nu va juca nici cu Cipru”, a declarat Mircea Lucescu.

În urma acestui incident, UEFA va lua o decizie.

„Meciul din Liga Naţiunilor UEFA dintre România şi Kosovo a fost abandonat. UEFA va comunica informaţii suplimentare în timp util”, a precizat UEFA.