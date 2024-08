Reacția unei campioane olimpice când a văzut în cât timp se încarcă mașina primită de la Ion Țiriac

Ancuța Bodnar, dublă medaliată olimpică la Paris, a vorbit despre mașina primită de la Ion Țiriac, care a decis să îi recompenseze pe sportivii români care au urcat pe podium la recenta ediție a Jocurilor Olimpice cu câte un automobil pentru fiecare medalie.

Ancuța Bodnar a cucerit două medalii la Paris, și anume , respectiv , probă în care ea și Simona Radiș aveau statut de campioane en-titre după performanța de la Tokyo.

Ancuța Bodnar a primit două mașini de la Ion Țiriac pentru rezultatele de la Paris

Fenomenala canotoare a primit de la Ion Țiriac două mașini, grație celor două medalii adjudecate la Paris.

„Sunt două mașini la care țin foarte mult, niciodată nu le voi înstrăina. Sunt oferite ca urmare a muncii și a rezultatelor mele! Țin să-i mulțumesc și eu domnului Țiriac pentru acest gest pe care l-a făcut, atât față de mine, cât și față de ceilalți medaliați olimpici.

Pentru că este o mașină electrică, am rămas plăcut surprinsă să văd cât de repede se încarcă. Prima dată am încărcat-o la showroom-ul domnului Țiriac și a durat 20 de minute. După care am mai încărcat-o la Adjud, a trebuit să stau undeva la 40 de minute pentru a fi full. Sunt bucuroasă că sunt acasă, la ai mei, ăsta este locul în care eu îmi încarc bateriile de fiecare dată când mă simt obosită.

Este o mașină de care m-am îndrăgostit imediat, atât din punct de vedere al designului, dar și cum se pretează la drum lung. Este digitalizată complet, aproape că merge singură. Eu am condus mașina care mi-a fost oferită pentru medalia de aur, fratele meu pe cea care mi-a fost oferită pentru medalia de argint”, a declarat Ancuța Bodnar, potrivit .

„Un șir de mașini olimpice”

Sportiva spune că ea și colegele sale au format „un șir de mașini olimpice”.

„Cu noi a mers și Roxana Anghel, cu mașina ei. Am făcut un șir de mașini olimpice. Toată lumea ne-a claxonat, ne făcea cu mâna, e frumos să vezi că ești apreciat și lumea te respectă pentru ceea ce ai făcut”, a mai declarat Ancuța Bodnar.