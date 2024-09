România a câștigat grupa de calificare la Euro 2024 și e în urna a doua valorică. Cum arată grupa „horror” şi cea uşoară

România a încheiat cu victorie preliminariile pentru Campionatul European din 2024. și a terminat grupa I pe prima poziție.

Prin această performanță, echipa națională de fotbal a României va fi în urna a doua la tragerea la sorți a fazei grupelor turneului final din Germania, din data 2 decembrie.

Asta înseamnă că va avea doi adversari mai slab cotați în grupa de la turneul final, însă surprizele din preliminarii dau calculele hârtiei peste cap. Un exemplu este Italia, care va fi în urna a patra valorică, notează .

Urna 1

Urna 2

Urna 3

Urna 4

EURO 2024 pots are set!

🇮🇹🇨🇭 Italy and Switzerland will be in Pot 4!

🇹🇷🇷🇴 Türkiye and Romania secured spots in Pot 2

🇭🇷 Croatia confirmed Pot 3

Group stage draw will be made on 2 December at 18:00 CET.

— Football Rankings (@FootRankings)