S-a făcut transferul anului! Cât a plătit Gigi Becali și ce salariu va avea, pe lună, Daniel Bîrligea la FCSB

a anunțat că a adus un nou jucător la FCSB. Este vorba despre Daniel Bîrligea (24 de ani), care a jucat la .

Cât a plătit Gigi Becali pentru Daniel Bîrligea

Două milioane de euro plus 15% dintr-un eventual transfer, la care se mai adaugă niște bonusuri de performanță este costul transferului lui Bîrligea, informează .

Atacantul va efectua, marți, vizita medicală și va semna contractul pe 5 ani cu campioana României.

Ce salariu va avea Daniel Bîrligea la FCSB

Salariul lui Daniel Bîrligea va fi de 25.000 de euro pe lună la FCSB, devenind, astfel, unul dintre jucătorii cel mai bine plătiți din Superliga.

„M-am înțeles cu Neluțu Varga, am bătut palma. Știu că este un om de onoare, așa a fost întotdeauna. Bîrligea vine la FCSB, mâine vine la vizita medicală. I-am dat lui Neluțu Varga două milioane de euro plus 15% dintr-un eventual transfer, la care se mai adaugă niște bonusuri de performanță.

Am luat atacantul pe care mi l-am dorit, în momentul de față cred că FCSB este acoperită pe toate posturile. E un transfer foarte tare, Bîrligea e un jucător de mare valoare.

I-am dat lui Bîrligea un salariu de 25.000 de euro lunar, mâine vine să facă vizita medicală. V-am promis că fac o echipă de Liga Campionilor, dacă nu s-a putut anul acesta, o fac anul viitor. Și până la urmă tot voi ajunge cu FCSB în Champions League”, a precizat Gigi Becali, pentru sursa mai sus citată.

Și Ioan Varga, patronul CFR-ului a confirmat mutarea lui Bîrligea la FCSB: „Da, am bătut palma cu domnul Gigi Becali, vorba-i vorbă, Bîrligea merge la FCSB. Am primit suma pe care ne-am dorit-o, plus niște bonusuri foarte importante.

Știți cum e, fotbalul este un business, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite.”

Bîrligea a reușit 4 goluri și 3 assist-uri în 11 meciuri în acest sezon, în toate competițiile. El e cotat la 1,6 milioane de euro pe Transfermarkt.

Contractul lui Daniel Bîrligea la CFR Cluj ar fi expirat vara viitoare.