Gigi Hagi, bulversat după ce a pierdut la scor meciul cu CFR Cluj: „Trebuie schimbate multe lucruri”

Farul Constanţa a fost învinsă duminică de CFR Cluj, cu scorul de 3-0. La finalul partidei, antrenorul Farului, Gică Hagi a dat vina pe lipsa jocului ofensiv:

„Fotbalul e făcut din mici detalii, n-am fost noi, trebuia să ducem mai bine mingea. Ei au marcat și ușor-ușor s-a pierdut din limpezime și încredere. Am luat o bătaie acasă care ne doare. Trebuie schimbate multe lucruri. Ofensiv am produs prea puțin, am avut piciorul înghețat. Din ce văd eu, va fi un an greu. Toată lumea e decepționată”, a declarat Gică Hagi, potrivit .

Clujenii au fost cei care au luat conducerea la Ovidiu, în minutul 27 al meciului, când Simao Rocha i-a pasat lui Deac şi acesta a înscris.

Farul a cerut penalti în minutul 30, după ce Mihai Popescu a fost lovit de Kamara, în careu, dar Sebastian Colţescu nu a acordat nimic. CFR şi-a majorat avantajul în minutul 56, prin Leo Bolgado, în timp ce gazdele au replicat prin ocaziile lui Vînă, din minutele 47 şi 57. Doicaru a trimis în bară, în minutul 81, irosind o altă ocazie de gol a Farului, iar oaspeţii au marcat în minutul 90+2 pentru 3-0 scor final în favoarea lui CFR Cluj.