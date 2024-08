S-au reîntos în țară și ultimii sportivi români care au participat la JO de la Paris. Președintele COSR: Avem rezultate foarte bune, care puteau fi şi mai bune (VIDEO)

Ultimii sportivi români care au participat la de la Paris din acest an au revenit, luni, în țară. Odată cu ei au sosit președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, secretarul general al , George Boroi, precum și Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport.

Ce a spus președintele COSR despre sportivii români

Președintele COSR a precizat că sportivii români au obținut rezultate foarte bune, care „puteau fi şi mai bune”, informează .

Printre sportivii care au revenit în țară, se numără vicecampioana olimpică la haltere Mihaela Cambei, canoistul Cătălin Chirilă şi jucătoarele de tenis de masă, alături de colectivele tehnice.

„Am avut locuri 4, care puteau fi medalii şi medalii de argint care puteau fi de aur”

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a precizat că rezultatele obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice inspiră încredere pentru viitor.

„Ne bucurăm că am ajuns acasă, avem rezultate foarte bune, care puteau fi şi mai bune. Am avut locuri 4 care puteau fi medalii şi medalii de argint care puteau fi de aur. Locul pe care România l-a ocupat în clasamentul pe naţiuni, poziţia 23, ne dă încredere că ceea ce am început şi construit până acum stă pe o bază solidă.

Canotajul a confirmat, aveam aşteptările cele mai mari. Merită aplauze. Felicitări nataţiei, am văzut acolo că există un foarte mare potenţial şi într-adevăr este nevoie de infrastructură. La haltere există potenţial, fetele sunt tinere, sunt pe un drum bun”, a spus Covaliu, la aeroportul Henri Coandă.