Povestea unor canotori medaliați cu aur la Jocurile Olimpice. Florin Enache: „Fără rănile din palmă nu se poate face performanță” / Andrei Cornea: „Niciodată să nu te oprești din visat pentru că e gratis și e cel mai ușor” (VIDEO)

Florin Enache şi Andrei Cornea, canotorii noștri care în proba de dublu vâsle masculin, au vorbit luni, pentru B1 TV, despre munca depusă pentru atingerea acestui obiectiv și le-au făcut câteva recomandări românilor pentru a performa, indiferent de domeniul de activitate.

Florin Enache: A fost nevoie de 16 ani de muncă din partea mea și multă experiență

„Noi am construit această barcă de prin luna martie, dar deși sunt 6 luni în care am făcut tot ce ne-a stat în putință să obținem acest rezultat – și acest rezultat nu se obține ușor – în spatele acestor 6 luni pe care noi le-am avut la dispoziție să facem cea mai bună barcă la nivel global a mai fost nevoie de alți 16 ani de muncă din partea mea și multă experiență adunată pe parcursul anilor. Pentru voi o secundă e foarte puțin, dar în sportul nostru înseamnă foarte mult, uneori poți chiar poți pierde o medalie la o zecime, o sutime de secundă”, a declarat Florin Enache, în condițiile în care el și colegul său au câștigat aurul la doar o secundă distanță de olandezii clasați pe locul 2.

Enache a mai spus că ei fac canotaj din pasiune și plăcere, chiar dacă sunt și multe sacrificii: „Palmele noastre fac parte din acest sport. Fără asemenea bătături și răni în palmă nu se poate face altfel performanță. E parte din noi, din ”.

Acesta le-a recomandat apoi românilor ca tot ce fac în carieră, indiferent de domeniu, să facă cu plăcere, să nu renunțe niciodată la visurile lor și să nu le fie frică să verbalizeze țelul suprem pe care-l au, indiferent cât de ambițios și de neatins pare la prima vedere.

Andrei Cornea: Niciodată să nu te oprești din visat

„Eu am mai puțini ani de muncă decât Florin, dar suntem total ridicați în același nivel, la aceeași intensitate de muncă mai ales când ajungi la seniori, la cel mai înalt nivel, e cea mai mare muncă. Toată munca depusă din acești ani – eu am început canotajul din 2016 – a fost adunată zi de zi, oră de oră pentru a pytea cuceri această medalie de aur. (…)

E cel mai important să nu renunți și altă chestie de care eu m-am agățat: mereu am spus că niciodată să nu te oprești din visat pentru că e gratis și e cel mai ușor”, a declarat și Andrei Cornea.

Și acesta a vorbit despre determinarea interioară care i-a dat puterea să muncească în toți acești ani: „Eu am avut o flacără aprinsă în mine de când eram mic să fac un sport și când a venit oprotunitatea, n-am stat să mă gândesc prea mult, să fac alegeri, am spus că vreau să plec pentru că era dorința mea de când eram mic. Presupun că dorința aceasta pentru sport m-a făcut să am plăcere și determinare și nu m-a făcut să renunța la visul meu”.