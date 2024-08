Situație neașteptată în cazul Sabrinei Voinea. Exercițiul va fi reanalizat. Ce a transmis Nadia Comăneci

Nadia Comăneci a trimis, marți, 6 august, mai multe solicitări președintelui Federației Internaionale de Gimnastică. Ca răspuns, exercițiul la sol al Sabrinei Voinea va fi reanalizat, scrie .

Exercițiul Sabrinei Voinea va fi reanalizat

Multipla campioană Nadia Comăneci a trimis marți dimineață, 6 august, mai multe solicitări președintelui Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe. Ca răspuns, FIG .

De asemenea, Nadia Comăneci a declarat într-un interviu acordat sursei citate că modul în care Sabrina Voinea a fost punctată la exercițiul la sol reprezintă „dilema cea mai mare”.

„La mine dilema cea mare este Sabrina Voinea pentru că toată lumea nu știa ce se întâmpla cu deducția de o zecime. Este o deducție în neutru, minus o zecime care se dă de obicei când ești afară din covor.

M-am uitat acum la video, la colțuri, la video-ul pe care l-a trimis NBC-ul. Nici ei nu au înțeles de ce a fost acea deducție. Am întrebat șefa arbitrelor și a spus că a pus călcâiul. Nu am văzut vreo poză că a pus călcâiul.

Trebuie să clarificăm pentru Sabrina, pentru că acest copil a muncit…”, a declarat Nadia Comăneci.

Clipurile au ajuns și la președintele FIG, Morinari Watanabe, întrucât, din punctul de vedere al Nadiei Comăneci, Sabrina Voinea trebuie să știe cu adevărat ce a greșit și ce nu a greșit.

Sabrina Voinea susține că nu a depășit covorul

După ce Camelia Voinea a anunțat că fiica ei se retrage din gimnastică, Sabrina a ținut să menționeze că .

„Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Imaginea pe care au prezentat-o dumnealor este din alt concurs. Am analizat foarte, foarte bine acest sol (proba la sol n.r.). Eu simt foarte bine ceea ce fac la aparate, știu atunci când greșesc, dar de această dată am făcut cel mai bun sol al meu.

Am fost mai bine decât la Europene sau la Mondiale, iar poza pe care au prezentat-o nu este de acum (…) Mama mea se ocupă, se zbate foarte mult pentru a rezolva această situație”, a declarat Sabrina Voinea.