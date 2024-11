Sabrina Voinea, despre controversa din finala olimpică la sol: Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Poza pe care au prezentat-o nu este de acum

Sabrina Voinea susține că poza prezentată de arbitri pentru a justifica decizia de a o depuncta în finala olimpică la sol nu a fost de la concursul de luni, ci din proba pe echipe sau din calificări, transmite .

Gimnasta ar fi fost depunctată pe nedrept în finala olimpică la sol

Finala olimpică la sol a fost marcată de controverse. Ana Bărbosu, cealaltă reprezentată a României, a fost considerată câștigătoare a bronzului câteva zeci de secunde, dar arbitrii au acceptat contestația gimnastei americane Jordan Chiles și au urcat-o două locuri, pe 3, astfel că „tricolora” a pierdut medalia.

O contestație a depus și Sabrina Voinea, care obținuse același ca Ana Bărbosu, dar fusese plasată sub colega ei pentru că a avut o notă mai mică la execuție. Contestația Sabrinei a fost respinsă, însă imaginile prezentate de NBC arată că , problema ipotetică pentru care fusese penalizată cu o zecime.

Mama Sabrinei, fosta mare gimnastă Camelia Voinea, a condamnat maniera de arbitraj de la Paris și a anunțat că . Între timp, COSR a transmis către Federația Internațională de Gimnastică.

Sabrina Voinea: Poza pe care au prezentat-o nu este de acum

Gimnasta în vârstă de 17 ani spune că nu a depășit covorul.

„Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Imaginea pe care au prezentat-o dumnealor este din alt concurs. Am analizat foarte, foarte bine acest sol (proba la sol n.r.). Eu simt foarte bine ceea ce fac la aparate, știu atunci când greșesc, dar de această dată am făcut cel mai bun sol al meu. Am fost mai bine decât la Europene sau la Mondiale, iar poza pe care au prezentat-o nu este de acum (…) Mama mea se ocupă, se zbate foarte mult pentru a rezolva această situație”, a declarat Sabrina Voinea la Antena 3, potrivit Eurosport.ro.