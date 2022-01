Sorana Cîrstea nu o vede pe Halep drept competiție. ”Egal cu zero dacă o depășesc în clasament”

Atât Sorana Cîrstea, cât și Simona Halep, au părăsit turneul Australian Open, în faza optimilor de finală.

Sorana Cîrstea a fost eliminată în 3 seturi de către Iga Swiatek, de la Australian Open 2022. Poloneza s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-3 și astfel, s-a calificat în sferturile turneului de Grand Slam.

Simona Halep a fost eliminată de Alize Cornet în optimile Australian Open 2022, un rezultat nefericit care consemnează un declin puternic în topul mondial al jucătoarelor din circuitul WTA.

Din nefericire pentru sportiva din Constanța, eliminarea de la Australian Open înseamnă o coborâre în clasamentul mondial, de pe 15, până pe 23.

Sorana Cîrstea a urcat în acest moment pe locul 31 WTA și este la o diferență de doar 505 puncte de Halep.

Întrebată dacă ar avea vreo importanță pentru ea să o depășească pe Simona, Cîrstea a fost foarte tranșantă.

”Este egal cu zero. Nici nu știu pe ce loc sunt eu, nici pe ce loc e Simona. N-are nicio importanță cine e prima, cine e a doua. Important este ce pot să fac eu, ce pot să controlez eu, și planurile mele. Nu urmează nicio vacanță. Urmează turneul de la Sankt-Petersburg și Dubai”, a conchis Sorana Cîrstea, conform Digi Sport.

Sportiva româncă s-a declarat nemulțumită de modul în care a abordat partida Iga Swiatek (20 de ani).

Welcome to the final eight, @iga_swiatek 👋

The world No.9 comes from a set down to defeat Sorana Cirstea 5-7 6-3 6-3 and advance to her first #AusOpen quarterfinal.#AO2022 pic.twitter.com/2mG6JFQVgs

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022