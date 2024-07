Spaniolii i-au dat nota 4 arbitrului de la România – Olanda: „Felix Zwayer a dezamăgit după o prestație slabă”

Jurnaliștii spanioli i-au dat nota 4 lui Felix Zwayer, cel care a arbitrat România – Olanda în optimile EURO 2024. România a fost eliminată după ce

Critici pentru arbitrul meciului România – Olanda

„Felix Zwayer a dezamăgit după o prestație slabă la meciul România – Olanda. Arbitrul german, care a avut mai degrabă un EURO destul de slab, a continuat în aceeași dinamică, deși a arbitrat un meci relativ simplu. A fluierat fault pentru contacte minime și a oprit un atac promițător al României la scorul de 1-0, inventând un joc periculos care nu a existat.

A arătat cartonașe în patru rânduri, dar ar fi putut arăta doar două. Nu a avut succes nici la acest capitol. Pe lângă golul anulat la VAR al olandezilor, meciul s-a desfășurat fără acțiuni care i-ar fi putut complica și mai tare prestația lui Felix Zwayer”, au scris spaniolii, citați de

Ei au criticat și lipsa de reacție a lui Felix Zwayer la faultul violent al lui Dumfries asupra lui Mogoș, din cauza căruia românul nici n-a mai putut continua partida.

Iar un alt moment a fost cel din minutul 81, când arbitrul neamț a oprit un contraatac periculos al României.

Radu Drăgușin: Ieşim cu capul sus

Amintim că fotbaliștii noștri au luat goluri de la Cody Gakpo, în prima repriză, și Donyell Malen (de două ori) în repriza a doua a meciului cu Olanda. Dar altfel au avut o prestație mult peste așteptări la EURO 2024.

„Sunt convins că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren! Din păcate Olanda s-a dovedit echipa mai bună, mai concretă, care a dominat jocul. O echipă a Olandei care poate câştiga cu uşurinţă acest campionat european. Ieşim cu capul sus, conştienţi că putem mai mult. A fost o experienţă de la care am doar de învăţat, pe care o să o port toată viaţa în inimă. Asta şi datorită atmosferei şi afecţiunii pe care am simţit-o zilele acestea din partea publicului. Aprecierea pe care publicul ne-a arătat-o este de nedescris. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul”, , după partidă.

Fotbaliștii noștri vor reveni miercuri seară în București la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, Casa Tricolorilor.