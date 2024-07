Teodora, fiica lui Meme Stoica, după ce s-a vindecat de cancer: Au fost șase luni de șoc continuu, dar încet îți dai seama că e o binecuvântare. Știu că sună ciudat

Teodora, fiica lui Mihai Stoica, a fost diagnosticată cu o formă gravă de în urmă cu 5 ani, pe când avea doar 24 de ani, și a suferit o operație de tiroidectomie totală. Acum e recunoscătoare pentru că a primit o nouă șansă la viață și și-a schimbat cu totul stilul de alimentație.

Fiica lui Mihai Stoica, despre lupta cu cancerul

„Știu că sună ciudat, dar așa e. La început pare cel mai rău lucru și încet, încet îți dai seama că e o binecuvântare. Și cred că nu mă bucuram de lucruri cum mă bucur acum, e o mare diferență. Uităm că, de fapt, lucrurile mici, câinele, soarele, o plimbare în parc, astea sunt lucrurile importante care îți aduc bucurie.

Nu pot să mă compar vreodată cu Mihai Neşu. Mi s-a făcut pielea de găină numai când mi-am adus aminte, adică prin ce a trecut el e de o mie de ori mai greu. Dar uite, dacă și el a reușit să spună că a fost o binecuvântare, e incredibil!

Eu am făcut un curs de nutriție gândindu-mă că vreau să înțeleg mai bine ce se întâmplă, ce să fac, cum să combin alimentele, ce să elimin și încet, încet mi-am dat seama că sunt mulți oameni pe care îi pot ajuta astfel și cam ăsta a fost drumul meu în viață. Nu aș fi putut niciodată să ajung aici.

Între operație și tratament, pentru că nu știam exact, o să funcționeze tratamentul, nu o să funcționeze, mi-a luat mult și să înțeleg că mi s-a întâmplat asta, n-am procesat de la început, când mi s-a spus, nu știu, eram în șoc, exact ca în filme. Dar bine, și după tratament, când a funcționat, tot foarte speriată am fost o perioadă. Au fost cam șase luni de șoc continuu”, a spus Teodora Stoica la Health Talks de pe GSP, potrivit

Teodora Stoica: Și un pahar de alcool pe săptămână e nociv pentru creier

Teodora Stoica a mai afirmat că acum bea foarte rar alcool pentru că și-a dat seama cât de e: „Eu nu beam acasă, dar când ieșeam cu prieteni… Studiile arată că și un pahar pe săptămână e nociv pentru creier. Eu am acest inel care mă monitorizează și, după o seară în care beau un pahar, am pulsul mai ridicat, temperatura corpului îmi crește, mă trezesc mult mai des în timpul nopții. E clar că se întâmplă o dereglare. Și atunci de ce să-ți dereglezi corpul? Că până la urmă și alcoolul e un drog. Acum beau cât de rar pot, adică acum am făcut pauză 5 luni ca să-mi curăț corpul, să-mi las celulele să-și revină”.