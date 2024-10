Un jurnalist olandez l-a făcut praf pe Radu Drăgușin. „Nu a reușit nimic sezonul trecut”

este cel mai valoros jucător român, fiind titular și integralist în toate cele trei meciuri din grupe, cu Ucraina (3-0), cu Belgia (0-2) și cu Slovacia (1-1). Echipa națională a României se pregătește de primul meci în optimile de finală, unde va întâlni Olanda pe Allianz Arena din Munchen, pe 2 iulie, de la ora 19:00.

Starul echipei naționale, Radu Drăgușin, în vârstă de 22 de ani, este cel mai valoros jucător, cu o cotă de piață de 25 de milioane de euro. După stabilirea meciurilor din optimi, unde România întâlnește echipa lui Ronald Koeman, un jurnalist olandez, pe nume Valentijn Driessen, a vorbit despre „Tricolori” și l-a atacat pe apărătorul de la Tottenham, potrivit

„Deja are o coafură ciudată. În stil feminin. Nu a reușit nimic sezonul trecut. Joacă pentru Tottenham, impresarul său crede că e minunat. Mereu îl urmărește pe Daniel Levy (n.r. – președintele clubului), să-i spună că ar trebui să-i mărească salariul și că ar trebui să joace.

Dar nu este suficient de bun, iar Van de Ven joacă acolo. Ar fi mai bine dacă am juca cu Van de Ven decât cu Virgil van Dijk, pentru că-l va ține pe Drăgușin la respect”, a spus Drissen, conform presei din Olanda.

Radu Drăgușin a fost inclus de Mundo Deportivo în cea mai bună echipă din faza grupelor de la EURO 2024.

