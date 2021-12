Victoria istorică a lui Max Verstappen, contestată la scenă deschisă de un alt pilot de F1: „Este absolut inacceptabil. Nu pot să cred” (VIDEO)

Max Verstappen a devenit duminică primul olandez din istorie care câștigă Campionatul Mondial de Formula 1, însă au existat și voci care i-au contestat victoria fantastică. Unul dintre ei este George Russell, pilotul Williams care va trece la Mercedes în sezonul viitor și care susține că deznodământul de la Abu Dhabi a fost unul „inacceptabil”.

„Max este un pilot absolut fantastic care a avut un sezon incredibil și pentru care nu am altceva decât respect, dar ceea ce s-a întâmplat este absolut inacceptabil. Nu pot să cred ceea ce tocmai am văzut”, a scris viitorul coleg al lui Hamilton, pe Twitter.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.

— George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021