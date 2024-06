VIRAL. Real Madrid și-a sărbătorit victoria pe ritmuri românești. Pe ce cântec au dansat jucătorii după cucerirea UEFA Champions League (VIDEO)

Fotbaliștii de la Real Madrid s-au distrat pe ritmurile unei melodii românești, după ce au câștigat pentru a 15-a oară Liga Campionilor. S-a întâmplat în contextul în care, recent, ”Made în Romania”, melodia lui Ionuț Cercel, a devenit virală în lume pentru că jucătorii lui Inter Milano

Real Madrid a câștigat iar Liga Campionilor

Sâmbătă, Real Madrid a învins cu 2-0 Borussia Dortmund, . La finalul partidei, antrenorul a admis că misiunea a fost una dificilă pentru jucătorii săi.

„Niciodată nu o să mă obişnuiesc, deoarece a fost foarte dificil, mai mult decât ne aşteptam. În repriza a doua am fost mai buni, mai echilibraţi. Este un vis care continuă. L-am certat puţin în prima repriză (n.red. pe Vinicius). În prima repriză am fost cam leneşi, am pierdut multe mingi, iar ei au jucat aşa cum au vrut”, a declarat Carlo Ancelotti, pentru Marca.

Jucătorii și fanii Real Madrid au sărbătorit pe muzică românească

După victorie, jucătorii lui Real Madrid s-au urcat într-un autocar descoperit și au sărbătorit alături de Carlo Ancelotti și de fanii lor. La un moment dat, din boxele autocarului a început să se audă o variantă remixată a piesei „Dragostea din Tei”.

De-a lungul timpului, melodia a avut parte de 40 de adaptări în 12 limbi, iar albumul care conține acest hit a avut cifre record de vânzări, notează

Antrenorul a dansat și el cot la cot cu fotbaliștii, iar imaginile cu ei au ajuns virale în online: