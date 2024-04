Fabrica din România care produce la foc continuu. Produsele românești, preferatele consumatorilor.

O fabrică din , situată în Sânandrei, lângă Timișoara, lucrează într-un ritm amețitor de producție, oferind pe rafturile magazinelor alimente îndrăgite de mulți români.

Fabrica a fost deschisă în urmă cu 3 ani

aparține de procesatorul Simultan, care deține brandul SIM. Este cel mai mare procesator de lapte din țară, fiind deschisă recent, în urma unei investiții de 17 milioane de euro în 2021.

Deținută de Florin Herbai, fabrica produce o capacitate zilnică de aproximativ 500.000 de litri de lapte și anual aproximativ 50 de milioane de litri.

Producția este asigurată de roboții și tehnologiile de vârf

Fabrica este dotată cu echipamente avansate, pentru care s-au investit 3,5 milioane de euro, potrivit

Numărul angajaților este redus, fiind folosiți roboți pentru o capacitate de producție mai mare. În fabrică există doar doi lucrători convenționali, dintre care unul urmează să fie înlocuit în viitorul apropiat de către un robot.

„Această mașină merge cu o capacitate de 120.000 de litri în 15 ore și o manevrează doi oameni. Linia de procesare în care noi am investit este prima din Europa și trebuia să fie singura din lume, doar că japonezii au făcut cea similar, pe o altă procedură. Vom avea și o hală de depozitare care nu este încă finalizată. Am luat în calcul să fim și independenți energetic și am depus un proiect de 10 milioane de euro pe DR 22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, a explicat reprezentantul companiei, conform agrointel.ro.