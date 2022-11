Au ieșit la pensie după o viață în Diaspora. Ce bani primesc doi soți români după 22 de ani de muncă în străinătate

Încet, încet diaspora îmbătrânește. Mulți dintre românii plecați la muncă în străinătate au ajuns la vârsta pensionării. Este și cazul soților Andrei, doi pensionari români care își duc bătrânețea între România și Spania.

Se pare că după 22 de ani de muncă în Spania, au ieșit la fără să știe cărei țări aparțin.

Au ieșit la pensie după o viață în Diaspora

Cei care au muncit și în țară și în străinătate pot face o comparație directă între pensia de la noi și cea din țările vestice. Majoritatea primesc pensii din două ţări, .

Chiar dacă și-au dorit să se întoarcă în România, se pare că bătrâneţea e mai uşoară în Vest.

La vârsta de aproape 70 de ani, soții Andrei își petrec vara în România și iarna în Spania. Pensionarii susțin că nu au curaj momentan să renunțe definitiv la una dintre țări.

„Spania ne-a dat pensie, după ani de muncă, și nu poți să renunți nici la medici, nici la să nu plătești tu o pastilă, o ceva? Păi e mare lucru asta”, a povestit Roza Andrei, potrivit

Au trăit visul spaniol, care s-a năruit odată cu venirea crizei

Roza și Gheorghe au locuit în Spania mai bine de 22 de ani și au trăit aici o viaţă cu bune și rele. Erau deja de-ai locului când România a aderat la Uniunea Europeană.

„Am fost femeie de serviciu și la cel mai mare designer din Castellon, Paco Rocca. Foarte bine, foarte bine”, a mai mărturisit Roza Andrei.

În urmă cu 11 ani, cei doi români își plângeau zilele, la Castellon: „Mi-am găsit la un restaurant unde spăl vase. Îmi pare foarte rău, dar nu mi-e rușine să spun, spăl vase că nu am ce să fac. Foarte greu”, a spus Roza Andrei.

Din maestru bucătar cu 20 de ani vechime, cum era în România, Gheorghe Andrei îngrijea atunci caii unei herghelii de lângă Castellon.

„Aici dacă ai lucrat o zi, ai luat banii și poți să trăiești o săptămână și mai mult. În România muncești o săptămână ca să mănânci cu familia o zi”, a declarat acesta.

Ce s-ar întâmpla dacă cei doi români s-ar întoarce în România

Astăzi, cei doi simt că a meritat sacrificiul atâtor ani de străduință, primesc pensia minimă din Spania, pe care statul le-o oferă garantat chiar dacă nu au cotizat suficient, mai exact, .

„22 de ani am și în România și acolo am 6 ani cu carte de muncă. În România am 10 milioane”, a mărturisit femeia.

„În România, am 38 de ani și 10 luni și echivalentul în euro am 360 de euro ca pensie. Eu normal nu ar trebui să iau mai mult de 114 euro pentru ce am cotizat în Spania, dar se socotește că sunt bani de vacanță pentru că stau în Spania”, a ținut să precizeze soțul acesteia.

Chiar dacă ar alege , soții Andrei ar pierde banii de vacanță, așa cum le spun spaniolii.

Dar cu toate acestea, nu de bani le-ar părea cel mai rău, ci de bucuria vieții pe care au învățat-o abia departe de casă.

„Acolo sunt cluburi de pensionari. Spaniolii te integrezi foarte repede cu ei”, a povestit Roza.

„E diferență uriașă. Acolo are grijă, 25 de euro excursie de 2-3 zile, te duce cu autocarul, te cazează, îți dă mâncare, 25-45 de euro de persoană”, a adăugat Gheorghe, potrivit