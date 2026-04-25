B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”

Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 13:38
Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Reacția premierului după incident
  2. „Încălcare gravă a dreptului internațional”
  3. Legătura cu războiul din Ucraina
  4. Măsuri pentru consolidarea securității

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după incidentul în care o dronă de fabricație rusească a căzut în județul Galați și a avariat o gospodărie, precizând că autoritățile au intervenit rapid și au luat măsuri coordonate pentru gestionarea situației.

Reacția premierului după incident

Șeful Executivului a transmis că, imediat după producerea incidentului, a discutat cu factorii de decizie pentru a stabili măsurile necesare.

„În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor”, a declarat acesta.

Premierul a menționat că au fost dispuse inclusiv măsuri diplomatice, precum informarea partenerilor și aliaților României.

„Încălcare gravă a dreptului internațional”

Ilie Bolojan a calificat incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian românesc și a condamnat ferm acțiunea.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a transmis premierul.

Legătura cu războiul din Ucraina

Potrivit acestuia, astfel de incidente sunt o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și reprezintă un risc pentru securitatea regională.

Premierul a subliniat că situația afectează nu doar România, ci și statele de pe Flancul Estic al NATO.

Măsuri pentru consolidarea securității

În final, Ilie Bolojan a dat asigurări că Guvernul va continua să ia măsuri pentru întărirea securității naționale.

Acesta a precizat că vor fi folosite toate instrumentele disponibile, inclusiv programe dedicate precum SAFE, pentru reducerea riscurilor și consolidarea apărării țării.

„Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a mai transmis premierul.

Tags:
Nicușor Dan, după drona căzută la Galați: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță. Condamn ferm comportamentul Rusiei"
Eveniment
Nicușor Dan, după drona căzută la Galați: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță. Condamn ferm comportamentul Rusiei”
Eveniment
Dominic Fritz, după drona căzută la Galați: „Cei care nu pot rosti cuvântul ‘Rusia’ și ‘agresor’ în aceeași propoziție nu sunt patrioți”
Eveniment
Redecorează-ți casa cu stil, fără renovări – alege fototapet, stickere de perete și tablouri canvas de calitate
Eveniment
Drona cu încărcătură explozivă, transportată în siguranță la Galați. Evacuații revin acasă
Eveniment
Record în aviație. Qantas lansează cel mai lung zbor comercial non-stop
Politică
Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
Eveniment
MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după incidentul cu dronă prăbușită la Galați. România denunță încălcarea spațiului aerian
Eveniment
Moțiune de cenzură anunțată de AUR. Guvernul Bolojan, acuzat de declin economic și inflație
Eveniment
Tarife mai mari la Metrorex din 1 mai 2026. O călătorie va costa 7 lei, abonamentul lunar ajunge la 140 de lei
Eveniment
Astăzi este comemorată Lia Manoliu. Povestea primei sportive din lume cu șase participări consecutive la Jocurile Olimpice
Ultima oră
