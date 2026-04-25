Premierul Ilie Bolojan a reacționat după incidentul în care o dronă de fabricație rusească a căzut în județul și a avariat o gospodărie, precizând că autoritățile au intervenit rapid și au luat măsuri coordonate pentru gestionarea situației.

Reacția premierului după incident

Șeful Executivului a transmis că, imediat după producerea incidentului, a discutat cu factorii de decizie pentru a stabili măsurile necesare.

„În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor”, a declarat acesta.

Premierul a menționat că au fost dispuse inclusiv măsuri diplomatice, precum informarea partenerilor și aliaților României.

„Încălcare gravă a dreptului internațional”

Ilie Bolojan a calificat incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian românesc și a condamnat ferm acțiunea.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a transmis premierul.

Legătura cu războiul din Ucraina

Potrivit acestuia, astfel de incidente sunt o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și reprezintă un risc pentru securitatea regională.

Premierul a subliniat că situația afectează nu doar România, ci și statele de pe Flancul Estic al NATO.

Măsuri pentru consolidarea securității

În final, Ilie Bolojan a dat asigurări că Guvernul va continua să ia măsuri pentru întărirea securității naționale.

Acesta a precizat că vor fi folosite toate instrumentele disponibile, inclusiv programe dedicate precum SAFE, pentru reducerea riscurilor și consolidarea apărării țării.

„Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a mai transmis premierul.