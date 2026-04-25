Acasa » Externe » Alegeri locale în Cisiordania și Gaza. Palestinienii votează pentru primari în primele scrutine de la începutul războiului

Alegeri locale în Cisiordania și Gaza. Palestinienii votează pentru primari în primele scrutine de la începutul războiului

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 12:40
Alegeri locale în Cisiordania și Gaza. Palestinienii votează pentru primari în primele scrutine de la începutul războiului
sursă foto: Unsplash
Palestinienii din Cisiordania și din zona Deir el-Balah din Fâșia Gaza au început sâmbătă votul pentru alegerea primarilor și consilierilor locali. Este vorba despre primele alegeri organizate de la declanșarea războiului din Gaza, potrivit Comisiei Electorale Centrale palestiniene.

Milioane de alegători chemați la urne

Aproximativ 1,5 milioane de persoane sunt înregistrate pentru vot în Cisiordania ocupată, iar alte 70.000 în zona Deir el-Balah din centrul Fâșiei Gaza, conform Agerpres.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, ora locală, însă în primele ore prezența a fost redusă, potrivit imaginilor transmise din teren.

Alegeri cu miză administrativă limitată

Scrutinul vizează alegerea autorităților locale, responsabile pentru servicii esențiale precum apă, canalizare și infrastructură.

Deși au atribuții administrative importante, consiliile municipale nu au putere legislativă, iar rolul lor rămâne limitat în actualul context politic.

Vot organizat în condiții dificile

Alegerile au loc într-un context marcat de tensiuni și distrugeri cauzate de conflictul din regiune. În Fâșia Gaza, controlată de Hamas, este pentru prima dată după mulți ani când are loc un proces electoral local.

În mai multe orașe din Cisiordania, inclusiv Ramallah și Nablus, există o singură listă de candidați, iar în alte zone listele sunt independente sau aliniate cu Fatah.

Reacții și context politic

Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, este criticată pentru lipsa alegerilor naționale din 2006, corupție și dificultăți economice. În acest context, scrutinul local este privit ca una dintre puținele forme de exprimare democratică rămase active.

Reprezentanți ai Organizația Națiunilor Unite au salutat organizarea alegerilor, considerându-le o oportunitate importantă pentru exprimarea voinței politice a palestinienilor.

Alegeri în umbra războiului

În Deir el-Balah, unii alegători au declarat că scrutinul reprezintă o formă de rezistență simbolică și o dorință de revenire la normalitate, în ciuda distrugerilor provocate de conflict.

Procesul electoral are loc și în condiții logistice dificile, în special din cauza lipsei de electricitate și a contextului de securitate instabil.

Secțiile de votare urmează să se închidă în cursul serii, iar numărarea voturilor va avea loc pe timpul zilei, din motive de siguranță.

