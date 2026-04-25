O dronă de fabricație rusească, care avea la bord o posibilă încărcătură explozivă, a fost transportată în siguranță pentru detonare controlată, iar cele peste 500 de persoane evacuate din municipiul au primit permisiunea de a reveni la locuințe.

Intervenție finalizată fără incidente

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transportul dronei s-a desfășurat fără probleme până la locul stabilit pentru detonarea controlată. În paralel, autoritățile au ridicat restricțiile impuse în zona afectată, scrie Agerpres.

Circulația auto pe strada Traian a fost reluată, iar oamenii evacuați din perimetrul de siguranță de 200 de metri au fost lăsați să se întoarcă acasă.

Peste 500 de persoane evacuate

În total, 535 de persoane au fost evacuate preventiv:

220 din perimetrul direct de siguranță

315 de pe traseul de deplasare al transportului

Măsura a fost luată pentru a elimina orice risc în timpul manipulării și transportului încărcăturii explozive.

Traseu securizat prin oraș

Drona a fost ridicată de specialiști și transportată pe un traseu bine stabilit prin oraș, până în apropierea Lacului Brateș, unde urmează să fie detonată controlat.

Pentru avertizarea populației, autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT, prin care cetățenii au fost sfătuiți să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de convoi și să evite zona.

Intervenție coordonată la nivel național

Operațiunea a implicat echipe mixte formate din specialiști ai:

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Român de Informații

Autoritățile au subliniat că întregul proces s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

Fără victime, pagube minore

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când fragmente ale dronei au căzut într-o zonă locuită din Galați.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, nu au fost înregistrate victime. A fost afectată o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără pagube majore.

Zona a fost securizată de forțele de ordine, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.