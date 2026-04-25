O dronă de fabricație rusească, care avea la bord o posibilă încărcătură explozivă, a fost transportată în siguranță pentru detonare controlată, iar cele peste 500 de persoane evacuate din municipiul Galați au primit permisiunea de a reveni la locuințe.
Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transportul dronei s-a desfășurat fără probleme până la locul stabilit pentru detonarea controlată. În paralel, autoritățile au ridicat restricțiile impuse în zona afectată, scrie Agerpres.
Circulația auto pe strada Traian a fost reluată, iar oamenii evacuați din perimetrul de siguranță de 200 de metri au fost lăsați să se întoarcă acasă.
În total, 535 de persoane au fost evacuate preventiv:
Măsura a fost luată pentru a elimina orice risc în timpul manipulării și transportului încărcăturii explozive.
Drona a fost ridicată de specialiști și transportată pe un traseu bine stabilit prin oraș, până în apropierea Lacului Brateș, unde urmează să fie detonată controlat.
Pentru avertizarea populației, autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT, prin care cetățenii au fost sfătuiți să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de convoi și să evite zona.
Operațiunea a implicat echipe mixte formate din specialiști ai:
Autoritățile au subliniat că întregul proces s-a desfășurat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.
Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când fragmente ale dronei au căzut într-o zonă locuită din Galați.
Potrivit Ministerul Apărării Naționale, nu au fost înregistrate victime. A fost afectată o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără pagube majore.
Zona a fost securizată de forțele de ordine, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.