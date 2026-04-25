B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Olga Barcari, eliminată de la „Survivor” după șase săptămâni. Câți bani ar fi încasat

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 14:49
Olga Barcani a vorbit despre experiența Asia Express și prietenia cu colega de echipă, Karmen Minune. Sursa foto: Captură video - Un show păcătos / YouTube
Cuprins
  1. Parcurs intens în competiție
  2. Duelul care i-a adus eliminarea
  3. 12.000 de euro pentru participare
  4. Vizibilitate și alte proiecte TV

Olga Barcari și-a încheiat parcursul în sezonul actual al emisiunii Survivor, după șase săptămâni petrecute în competiția din Republica Dominicană, fiind eliminată în urma unui duel tensionat. Iată câți bani ar fi încasat aceasta în urma concursului TV.

Parcurs intens în competiție

Concurenta a părăsit show-ul în ediția de vineri, 24 aprilie, după o perioadă în care a făcut față unor provocări dificile, atât fizic, cât și psihic. Intrată în competiție pe 13 martie, Olga Barcari a demonstrat încă de la început determinare și capacitate de adaptare la condițiile dure din Republica Dominicană, scrie Click.

Pe parcursul show-ului, aceasta a trecut prin probe solicitante și momente-limită, reușind să se mențină în competiție timp de șase săptămâni.

Duelul care i-a adus eliminarea

În ediția eliminatorie, Olga Barcari s-a confruntat cu Marian Godină, după perioada petrecută în Exil. Cei doi au luptat pentru un loc în competiție, în contextul unificării triburilor.

Proba a fost una complexă, cu trasee solicitante și o etapă finală bazată pe aruncări de precizie pentru doborârea totemurilor. Deși lupta a fost echilibrată, Marian Godină s-a dovedit mai rapid și mai eficient, câștigând duelul decisiv.

12.000 de euro pentru participare

Participarea la „Survivor” i-a adus Olgăi Barcari nu doar expunere, ci și un câștig financiar considerabil. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta ar fi fost remunerată cu aproximativ 2.000 de euro pe săptămână.

Astfel, pentru cele șase săptămâni petrecute în competiție, suma totală încasată ajunge la aproximativ 12.000 de euro.

Vizibilitate și alte proiecte TV

Experiența din „Survivor” i-a consolidat imaginea în fața publicului. Olga Barcari era deja cunoscută din alte proiecte TV, inclusiv din Asia Express, unde s-a remarcat prin personalitatea sa puternică.

Tags:
Citește și...
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Monden
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Monden
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Monden
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
Monden
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Monden
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Ion Țiriac surprinde pe toată lumea. Ce spune despre adevăratul lux și viața de miliardar: „Sunt un om care nu are nevoie de extremităţi”
Monden
Ion Țiriac surprinde pe toată lumea. Ce spune despre adevăratul lux și viața de miliardar: „Sunt un om care nu are nevoie de extremităţi”
Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
Monden
Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
Monden
Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
Monden
Ioana Năstase nu renunță la divorț, deși a petrecut Paștele cu Ilie Năstase: „Ne vom întâlni la tribunal”
Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
Monden
Meniu de lux la cununia civilă a Andreei Bălan: „Am sărbătorit la un restaurant, într-un cadru intim” (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
15:47 - Nicușor Dan, după drona căzută la Galați: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță. Condamn ferm comportamentul Rusiei"
15:17 - Dominic Fritz, după drona căzută la Galați: „Cei care nu pot rosti cuvântul 'Rusia' și 'agresor' în aceeași propoziție nu sunt patrioți"
14:07 - Drona cu încărcătură explozivă, transportată în siguranță la Galați. Evacuații revin acasă
13:38 - Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni"
13:19 - Record în aviație. Qantas lansează cel mai lung zbor comercial non-stop
12:40 - Alegeri locale în Cisiordania și Gaza. Palestinienii votează pentru primari în primele scrutine de la începutul războiului
12:07 - Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
11:52 - MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după incidentul cu dronă prăbușită la Galați. România denunță încălcarea spațiului aerian
11:32 - Moțiune de cenzură anunțată de AUR. Guvernul Bolojan, acuzat de declin economic și inflație