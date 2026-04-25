Olga Barcari și-a încheiat parcursul în sezonul actual al emisiunii , după șase săptămâni petrecute în competiția din Republica Dominicană, fiind eliminată în urma unui duel tensionat. Iată câți bani ar fi încasat aceasta în urma concursului TV.

Parcurs intens în competiție

Concurenta a părăsit show-ul în ediția de vineri, 24 aprilie, după o perioadă în care a făcut față unor provocări dificile, atât fizic, cât și psihic. Intrată în competiție pe 13 martie, Olga Barcari a demonstrat încă de la început determinare și capacitate de adaptare la condițiile dure din Republica Dominicană, scrie Click.

Pe parcursul show-ului, aceasta a trecut prin probe solicitante și momente-limită, reușind să se mențină în competiție timp de șase săptămâni.

Duelul care i-a adus eliminarea

În ediția eliminatorie, Olga Barcari s-a confruntat cu Marian Godină, după perioada petrecută în Exil. Cei doi au luptat pentru un loc în competiție, în contextul unificării triburilor.

Proba a fost una complexă, cu trasee solicitante și o etapă finală bazată pe aruncări de precizie pentru doborârea totemurilor. Deși lupta a fost echilibrată, Marian Godină s-a dovedit mai rapid și mai eficient, câștigând duelul decisiv.

12.000 de euro pentru participare

Participarea la „Survivor” i-a adus Olgăi Barcari nu doar expunere, ci și un câștig financiar considerabil. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta ar fi fost remunerată cu aproximativ 2.000 de euro pe săptămână.

Astfel, pentru cele șase săptămâni petrecute în competiție, suma totală încasată ajunge la aproximativ 12.000 de euro.

Vizibilitate și alte proiecte TV

Experiența din „Survivor” i-a consolidat imaginea în fața publicului. Olga Barcari era deja cunoscută din alte proiecte TV, inclusiv din Asia Express, unde s-a remarcat prin personalitatea sa puternică.