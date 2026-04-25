Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm după prăbușirea unei drone pe teritoriul țării, la Galați, subliniind că siguranța cetățenilor rămâne prioritatea absolută și că incidentul impune măsuri urgente pentru întărirea apărării.

„Un moment de maximă seriozitate”

Șeful statului a transmis că intervenția autorităților a fost una eficientă, reușind să limiteze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din dronă, conform Știrile ProTv.

În același timp, acesta a atras atenția că situația reflectă impactul direct al războiului de la graniță asupra României.

„Nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate”, a transmis președintele.

Prima dată când sunt afectate proprietăți din România

Nicușor Dan a subliniat că incidentul de la Galați marchează un prag important, fiind primul caz în care bunuri ale cetățenilor români au fost avariate.

„Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, a precizat acesta.

Condamnare fermă la adresa Rusiei

Președintele a criticat dur acțiunile Federația Rusă, pe care le consideră o încălcare a dreptului internațional și o amenințare directă la adresa securității României.

„Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional”, a declarat acesta.

Sprijin pentru Ucraina și rolul NATO

Șeful statului a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei este o decizie corectă și necesară, în acord cu valorile și interesele României.

Totodată, a subliniat că România, ca stat membru NATO și al Uniunea Europeană, contribuie activ la consolidarea securității regionale.

Apel pentru modernizarea Armatei

În final, Nicușor Dan a evidențiat necesitatea accelerării programelor de înzestrare militară, inclusiv prin planuri precum SAFE, pentru a face față riscurilor actuale.

Acesta a mulțumit instituțiilor implicate (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații) pentru intervenția rapidă și coordonată.