Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat dur după prăbușirea unei drone rusești la Galați, afirmând că acesta este al 44-lea incident de acest tip și criticând vocile care evită să numească Rusia drept agresor.

„44 de incidente cu drone rusești în România”

Dominic Fritz a subliniat că incidentul de sâmbătă nu este unul izolat, ci face parte dintr-o serie îngrijorătoare de încălcări ale spațiului aerian.

„Este al 44-lea incident cu drone rusești pe teritoriul României”, a transmis liderul USR, menționând că astfel de episoade au consecințe directe asupra cetățenilor.

Acesta a făcut referire la pagubele produse în Galați, unde o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost distruse, iar sute de oameni au fost evacuați preventiv.

Atac la adresa discursului „suveranist”

Liderul USR a lansat critici și la adresa unor politicieni și curente pe care le consideră apropiate de discursul pro-rus, făcând trimitere la Călin Georgescu.

Fritz a ironizat declarațiile acestuia despre Vladimir Putin și a acuzat o parte a discursului public că minimalizează pericolul real.

„Cei care nu pot rosti cuvântul ‘Rusia’ și ‘agresor’ în aceeași propoziție nu sunt patrioți”, a afirmat el.

UE vs. Rusia: comparație directă

În mesajul său, Dominic Fritz a comparat sprijinul oferit de Uniunea Europeană României cu acțiunile Rusiei.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană a contribuit cu peste 100 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, în timp ce Rusia a trimis „44 de drone peste graniță”.

Reacții oficiale și măsuri

În urma incidentului, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a convocat ambasadorul Federația Rusă la București.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că fragmentele dronei au fost identificate în zona Bariera Traian din Galați, fără a exista victime.

În timpul atacurilor asupra Ucrainei, desfășurate în apropierea graniței României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol pentru monitorizare și intervenție.

Evacuări și risc pentru populație

Autoritățile au dispus evacuarea populației pe o rază de 200 de metri, după ce specialiștii au identificat o posibilă încărcătură explozivă la bordul dronei.

În total, sute de persoane au fost evacuate din zonele afectate și de pe traseul transportului către locul de detonare controlată.

Fritz a avertizat că astfel de incidente reprezintă un risc real pentru securitatea României și a cerut o poziție fermă și unitară în fața acțiunilor Rusiei.