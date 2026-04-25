Dominic Fritz, după drona căzută la Galați: „Cei care nu pot rosti cuvântul ‘Rusia’ și ‘agresor’ în aceeași propoziție nu sunt patrioți”

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 15:17
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Cuprins
  1. „44 de incidente cu drone rusești în România”
  2. Atac la adresa discursului „suveranist”
  3. UE vs. Rusia: comparație directă
  4. Reacții oficiale și măsuri
  5. Evacuări și risc pentru populație

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat dur după prăbușirea unei drone rusești la Galați, afirmând că acesta este al 44-lea incident de acest tip și criticând vocile care evită să numească Rusia drept agresor.

„44 de incidente cu drone rusești în România”

Dominic Fritz a subliniat că incidentul de sâmbătă nu este unul izolat, ci face parte dintr-o serie îngrijorătoare de încălcări ale spațiului aerian.

„Este al 44-lea incident cu drone rusești pe teritoriul României”, a transmis liderul USR, menționând că astfel de episoade au consecințe directe asupra cetățenilor.

Acesta a făcut referire la pagubele produse în Galați, unde o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost distruse, iar sute de oameni au fost evacuați preventiv.

Atac la adresa discursului „suveranist”

Liderul USR a lansat critici și la adresa unor politicieni și curente pe care le consideră apropiate de discursul pro-rus, făcând trimitere la Călin Georgescu.

Fritz a ironizat declarațiile acestuia despre Vladimir Putin și a acuzat o parte a discursului public că minimalizează pericolul real.

„Cei care nu pot rosti cuvântul ‘Rusia’ și ‘agresor’ în aceeași propoziție nu sunt patrioți”, a afirmat el.

UE vs. Rusia: comparație directă

În mesajul său, Dominic Fritz a comparat sprijinul oferit de Uniunea Europeană României cu acțiunile Rusiei.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană a contribuit cu peste 100 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii, în timp ce Rusia a trimis „44 de drone peste graniță”.

Reacții oficiale și măsuri

În urma incidentului, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a convocat ambasadorul Federația Rusă la București.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că fragmentele dronei au fost identificate în zona Bariera Traian din Galați, fără a exista victime.

În timpul atacurilor asupra Ucrainei, desfășurate în apropierea graniței României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol pentru monitorizare și intervenție.

Evacuări și risc pentru populație

Autoritățile au dispus evacuarea populației pe o rază de 200 de metri, după ce specialiștii au identificat o posibilă încărcătură explozivă la bordul dronei.

În total, sute de persoane au fost evacuate din zonele afectate și de pe traseul transportului către locul de detonare controlată.

Fritz a avertizat că astfel de incidente reprezintă un risc real pentru securitatea României și a cerut o poziție fermă și unitară în fața acțiunilor Rusiei.

Nicușor Dan, după drona căzută la Galați: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță. Condamn ferm comportamentul Rusiei”
Redecorează-ți casa cu stil, fără renovări – alege fototapet, stickere de perete și tablouri canvas de calitate
Redecorează-ți casa cu stil, fără renovări – alege fototapet, stickere de perete și tablouri canvas de calitate
Drona cu încărcătură explozivă, transportată în siguranță la Galați. Evacuații revin acasă
Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”
Record în aviație. Qantas lansează cel mai lung zbor comercial non-stop
Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după incidentul cu dronă prăbușită la Galați. România denunță încălcarea spațiului aerian
Moțiune de cenzură anunțată de AUR. Guvernul Bolojan, acuzat de declin economic și inflație
Tarife mai mari la Metrorex din 1 mai 2026. O călătorie va costa 7 lei, abonamentul lunar ajunge la 140 de lei
Astăzi este comemorată Lia Manoliu. Povestea primei sportive din lume cu șase participări consecutive la Jocurile Olimpice
15:47 - Nicușor Dan, după drona căzută la Galați: „Cetățenii trebuie să fie în siguranță. Condamn ferm comportamentul Rusiei”
15:08 - Redecorează-ți casa cu stil, fără renovări – alege fototapet, stickere de perete și tablouri canvas de calitate
14:49 - Olga Barcari, eliminată de la „Survivor” după șase săptămâni. Câți bani ar fi încasat
14:07 - Drona cu încărcătură explozivă, transportată în siguranță la Galați. Evacuații revin acasă
13:38 - Ilie Bolojan, despre drona prăbușită la Galați: „Încălcare gravă a spațiului aerian. Cerem Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”
13:19 - Record în aviație. Qantas lansează cel mai lung zbor comercial non-stop
12:40 - Alegeri locale în Cisiordania și Gaza. Palestinienii votează pentru primari în primele scrutine de la începutul războiului
12:07 - Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
11:52 - MAE îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după incidentul cu dronă prăbușită la Galați. România denunță încălcarea spațiului aerian
11:32 - Moțiune de cenzură anunțată de AUR. Guvernul Bolojan, acuzat de declin economic și inflație