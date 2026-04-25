Record în aviație. Qantas lansează cel mai lung zbor comercial non-stop

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 13:19
Compania australiană Qantas se pregătește să lanseze, în prima jumătate a anului 2027, cel mai lung zbor comercial din lume. Noua rută directă Sydney–Londra va acoperi peste 17.000 de kilometri și va avea o durată estimată de aproximativ 22 de ore, fără escală.

Un proiect întârziat, dar aproape de lansare

Ruta face parte din programul „Project Sunrise”, anunțat inițial în urmă cu opt ani. Implementarea a fost întârziată de dificultăți tehnice și de impactul pandemiei, însă acum compania anunță că proiectul intră în linie dreaptă, scrie Daily Mail.

Odată operațional, zborul va deveni cea mai lungă conexiune aeriană non-stop pentru pasageri la nivel global.

Record mondial în aviație

Noua cursă va depăși actualul record deținut de Singapore Airlines, care operează un zbor direct între Singapore și New York de aproximativ 19 ore.

Prin comparație, ruta Sydney-Londra va adăuga câteva ore în plus și va deveni un reper în industria aviatică.

Avioane special adaptate pentru ultra-long haul

Pentru acest proiect, Qantas a comandat aeronave Airbus A350-1000ULR, special concepute pentru zboruri de lungă durată.

Avioanele vor fi echipate cu rezervoare suplimentare de combustibil și motoare Rolls-Royce, astfel încât să poată parcurge întreaga distanță fără oprire.

Confort și servicii la bord

Aeronavele vor transporta 238 de pasageri, împărțiți în mai multe clase de confort: suite la clasa întâi, business, premium economy și economy.

Compania va introduce și o zonă de „wellness”, destinată tuturor pasagerilor, cu exerciții ușoare, stretching și gustări sănătoase, pentru reducerea disconfortului cauzat de zborurile foarte lungi.

Cabină de lux și măsuri anti jet lag

Pasagerii din clasa întâi vor avea cabine individuale cu pat, fotoliu, ecran HD și spațiu dedicat pentru bagaje.

În plus, Qantas colaborează cu specialiști ai Universității din Sydney pentru a reduce efectele jet lag-ului, prin programe personalizate de somn și alimentație adaptate traseului și diferențelor de fus orar.

O nouă etapă în aviația comercială

Prin acest proiect, industria aviatică face un nou pas către zboruri ultra-long haul, care elimină escalele și reduc semnificativ timpul total de călătorie între continente.

