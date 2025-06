Avertismentul unui climatolog în urma furtunii din București. „Am putea avea iarăși fenomene de acest tip”

de luni, din București, a trasformat străzile Capitalei în adevărate lacuri, a provocat haos pe străzi, a perturbat zborurile avioanelor și a dus la evacuări.

Urmează alt episod ploios

Cu toate acestea, astfel de fenomene s-ar putea repeta, având în vedere că sunt prognozate ploi abundente. Climatologul Roxana Bojariu a avertizat că fenomenele extreme devin tot mai frecvente din cauza încălzirii globale și a inadecvării orașelor la aceste schimburi, conform

„Vom avea o perioadă un pic mai liniștită zilele ce urmează, pentru că s-a mai răcit un pic, dar nu vom scăpa de ploi. Săptămâna viitoare am putea avea iarăși fenomene de acest tip. Dar evident, trebuie să urmărim prognozele. Cu cât ne apropiem, cu atât vedem mai clar și nowcastingurile sunt foarte importante, pentru că furnizează detalii despre fenomenele extreme”, a spus Roxana Bojariu.

Furtunile, tot mai frecvente

Climatologul a adăugat că aceste episode violente vor deveni frecvente.

„Ca intensitate, e clar că am depășit un nivel destul de înalt și vorbim de un fenomen ca natură, normal pentru perioadă: furtunile de vară, cu precipitații abundente sunt ceva normal, numai că intensitatea a fost peste ceea ce eram obișnuiți sau peste ceea ce evaluăm din arhive, dacă ne uităm cu mai multe decenii în urmă.

Și e clar un răspuns local la încălzirea globală, o atmosferă mai caldă are o cantitate sporită de vapori de apă, vapori care alimentează sistemele de vreme.

Aveam vapori de apă, pentru că ploase și înainte și, pe de altă parte, temperaturile înalte au evaporat și apa din sol, așa că am avut combustibil foarte mult pentru un potop, când condițiile specifice s-au aliniat. Am avut de-a face și cu o instabilitate atmosferică accentuată de faptul că am avut un front rece care a adus la înălțimi mai mari aer mai rece, aerul cald a fost înlocuit de acest aer mai rece și evident lucrurile au fost mult amplificate”, a mai spus climatologul.

Reamintim că, luni după amiaza, de o furtună puternică. Mesajele Ro-Alert au curs pentru a avertiza populația, iar străzile au devenit lacuri în mai puțin de o oră. Copaci au fost doborâți, iar drumurile s-au blocat și mașinile au fost avariate. În pus, un mall din Sectorul 6 a fost evacuat din cauza inundațiilor.