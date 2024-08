Băutura care hidratează de 7 ori mai bine decât apa. Doctorul Mihaela Bilic, dezvăluiri despre ce ar trebui să bem (VIDEO)

Doctorul Mihaela Bilic a declarat că laptele este o alegere mai bună decât apa atunci când ni se face sete, deoarece hidratează de cinci până la șapte ori mai bine.

„Laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”

Aceasta a explicat, în cadrul unui podcast, că, potrivit studiilor, hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa.

„Eu trăiesc cu lapte. Beau sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia, cu toate că mereu am fost un fan al laptelui.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”, a spus Mihaela Bilic.



Care sunt cele două alimente care trebuie consumate vara

Vara este anotimpul în care majoritatea oamenilor evită să gătească din cauza căldurii insuportabile și aleg să consume alimente mai ușoare. De aceea, dr. Mihaela Bilic ne recomandă care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră pe timpul verii.

Mai exact, ea recomandă legumele de sezon și despre uleiul de pește. Acestea neutralizează inflamația și oxidarea produse de soare.