Calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare a fost aprobat. Înscrierile încep pe 31 martie

Calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare a fost aprobat. Înscrierile încep pe 31 martie

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 14:26
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ministerul Educației a aprobat calendarul pentru clasa pregătitoare
  2. Cum va decurge cea de-a doua etapă de înscriere
  3. Ce a mai stabilit Ministerul Educației

Ministerul Educației a aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Înscrierile încep, în prima etapă, pe 31 martie și vor dura până pe 6 mai.

Ministerul Educației a aprobat calendarul pentru clasa pregătitoare

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligaţia să-i înscrie în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026 – 2027. Calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027 a fost aprobat oficial, a anunțat Ministerul Educației.

În 12 martie, fiecare școală va comunica pe canalele proprii circumscripţiile şcolare şi numărul de clase pregătitoare pe care le va înființa  pentru anul şcolar 2026-2027. Ulterior, în prima etapă, părinții vor putea depune cererile de înscriere la şcoală sau le vor transmite online, în perioada 31 martie – 6 mai. Tot în această perioadă vor fi validate fişele de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Între 6 şi 11 mai vor fi procesate cererile de înscriere şi vor fi repartizaţi elevii la şcoala de circumscripţie.

În perioada 13-20 mai vor fi procesate cererile de înscriere a copiilor la alte şcoli decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Pe 21 mai vor fi procesate cererile și vor fi repatizați copiii ai căror părinți au optat pentru înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, dar care nu au fost admişi din lipsa de locuri, şi care au exprimat opţiunea de a fi înscrişi la şcoala de circumscripţie.

Tot în 21 mai, vor fi afișate, la școli şi pe site-ul inspectoratului şcolar, listele copiilor înscrişi şi numărul locurilor rămase libere după prima etapă.

Cum va decurge cea de-a doua etapă de înscriere

Imediat după finalizarea procedurilor în prima etapă, pe 22 mai va fi deschisă cea de-a doua etapă de înscriere. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, în această zi va fi comunicată procedura pentru repartizarea copiilor pe locurile rămase disponibile.

Părinții vor putea depune cererile de înscriere, la şcoala aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, începând cu 25 mai și până pe 29 mai. Aceste cereri vor fi validate la începutul lunii iunie, între 2 şi 8 iunie. Va urma, între 9 şi 15 iunie procesarea cererilor de înscriere, iar în 16 iunie vor fi afişate listele copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Cererile rămase, ale copiilor care nu au fost încă înscrişi în clasa pregătitoare sau care s-au confruntat cu alte situații vor fi soluţionate de şcoli, respectiv de inspectoratul şcolar în perioada 1-4 septembrie.

Ce a mai stabilit Ministerul Educației

Conform reglementărilor în vigoare, adoptate de Ministerul Educației, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în baza unei recomandări. Acest lucru va fi posibil dacă nivelul de lor de dezvoltare este corespunzător.

În azul în care frecventează grădiniţa, copiii vor primi recomandarea din partea conducerii grădiniței, în baza unei solicitări adresate de părinţi. Dacă nu au frecventat grădiniţa sau revin din străinătate, recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE. Părinții trebui să facă o solicitare pentru a obține această recomandare.

Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor, pentru evaluarea copiilor și pentru eliberarea recomandărilor este 16-30 martie.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii în grupa mare, la grădiniță.

