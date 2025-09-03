B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară

Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 18:30
Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară
Sursa foto: Freepik

De la soiuri rare cultivate de Thomas Jefferson până la plante considerate cândva delicatese în Europa, mai multe fructe și legume au dispărut treptat din alimentația noastră.

O parte au fost înlocuite de culturi mai productive, altele au fost uitate, rămânând doar în documente istorice și colecții botanice.

Cuprins:

  • Mărul Taliaferro – preferatul lui Thomas Jefferson
  • Medlar – deliciul cu un gust ascuns
  • Earthnut Pea – tuberculul uitat
  • Pruna lui Murray – fructul dispărut din texas
  • „Spanacul săracilor”
  • „Fildeșul vegetal”

Mărul Taliaferro – preferatul lui Thomas Jefferson

Printre experimentele de horticultură de la Monticello, moșia sa din Virginia, Thomas Jefferson a cultivat soiul de măr Taliaferro, numit și Malus pumila. Jefferson avea mai mult de 100 de pomi din acest soi și l-a descris ca fiind „unul dintre cele mai zemoase mere pe care le-a gustat vreodată”, conform Listverse.

Fructul, de dimensiuni mici, alb cu dungi roșii, era folosit în special pentru cidru. Odată cu dispariția livezilor, soiul s-a pierdut. Au existat încercări de redescoperire, dar soiul nu a mai fost crescut de atunci.

Medlar – deliciul cu un gust ascuns

În Antichitate, fructul medlar era foarte apreciat în Grecia și Roma, iar ulterior în Marea Britanie. Arborele producea toamna un fruct brun, cu un gust dulce, asemănător cu un piure de mere condimentat.

Deși era gustos, forma sa a dus la porecle ciudate. Shakespeare îl descria ca „open arse” în Romeo și Julieta, iar francezii îl numeau „fund de câine”. În prezent, medlarul este rar întâlnit, fiind folosit doar în jeleuri sau lichioruri.

Earthnut Pea – tuberculul uitat

Originar din zona mediteraneană, mazărea earthnut era un aliment important în trecut. Această plantă cățărătoare produce tuberculi dulci, cu o aromă de nucă, care puteau fi consumați atât cruzi, cât și gătiți.

Au fost utilizați de triburile native americane și chiar ca înlocuitor pentru cartofi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Totuși, productivitatea superioară a cartofului a dus la dispariția completă a acestei plante.

Pruna lui Murray – fructul dispărut din Texas

Descoperit în 1928 în Munții Davis, Texas, prunul Murray (Prunus murrayana) a devenit un mister în botanică. Arbustul produce flori albe și un fruct roșu cu pete albe, dar acesta nu a mai fost observat de aproape un secol.

Astăzi, planta este considerată pe cale critică de dispariție și nu există dovezi că mai rodește. Prunul lui Murray rămâne mai mult o legendă, menționată în rapoarte vechi de teren.

„Spanacul săracilor”

Cunoscut și sub numele de Chenopodium album, fat hen sau spanacul săracilor era văzut ca o buruiană, dar a fost mult timp o sursă de hrană pentru cei săraci.

Frunzele în formă de diamant, asemănătoare spanacului, erau gătite și apreciate pentru valoarea lor nutritivă. În Europa, era folosit chiar împotriva scorbutului, iar amerindienii o utilizau pentru probleme respiratorii și cutanate. Astăzi este aproape ignorată, deși are beneficii nutriționale foarte bune.

„Fildeșul vegetal”

Nucile de tagua provin din palmieri sudamericani care pot trăi până la 180 de ani. Nucile, dure ca fildeșul după maturare, au fost folosite pentru bijuterii, sculpturi sau piese de șah.

Înainte de a se întări, conțin un lichid dulce, comestibil. Bear Grylls a demonstrat chiar într-un episod din Man vs. Wild că aceste nuci pot ajuta la supraviețuirea în junglă. Totuși, popularitatea lor a scăzut odată cu apariția plasticului, deși încă sunt apreciate de artizanii care caută materiale rare.

