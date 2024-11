Ce fructe ar trebui să le cumperi congelate și nu proaspete. Specialiștii explică de ce sunt mai sănătoase

congelate aduc o mulțime de beneficii pentru sănătate, precum reținerea nutrienților, riscul scăzut de contaminare sau mai puține deșeuri alimentare. Unele fructe sunt mult mai bune congelate decât proaspete deoarece au o durată de valabilitate mult mai lungă, un cost mai mic și o valoare nutrițională mai ridicată.

De ce fructele congelate sunt sănătoase

Conform unui studiu realizat de Frozen Food Foundation împreună cu University of California Davis, fructele congelate sunt recoltate la maturitate maximă, adică atunci când au cea mai mare concentrație de nutrienți. Acestea sunt congelate rapid, astfel încât vitaminele și mineralele rămân intacte, conform

De asemenea, procesul de congelare oprește dezvoltarea microbilor și previne bolile alimentare fără a fi nevoie de conservanți. Fructele congelate sunt o opțiune ideală pentru cei care doresc să mănânce sănătos, însă au un buget redus. Avantajele fructelor congelate este că sunt accesibile și rămân proaspete timp de luni de zile, păstrându-și nutrienții.

Care sunt cele mai bune fructe congelate

Un studiu publicat în Journal of Food Agricultural and Food Chemistry a demonstrat că afinele, căpșunile și zmeura congelate au niveluri mai ridicate de vitamina C și antioxidanți față de fructele care sunt proaspete și sunt depozitate timp de trei zile.

de pădure sunt predispuse la degradare, ceea ce duce la pierderea nutrienților. Astfel, congelarea le păstrează nivelurile ridicate de antioxidanți, fibre și vitamine, care sunt legate de reducerea inflamațiilor și de îmbunătățirea sănătății inimii.

Un alt fruct care este mult mai benefic congelat este ananasul, care este dificil de depozitat și de preparat în formă proaspătă. De asemenea, bananele sunt și ele opțiuni potrivite, deoarece prin congelare își păstrează nivelurile de potasiu și vitamina B6, ambele esențiale pentru metabolismul energetic și sănătatea inimii.