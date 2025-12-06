B1 Inregistrari!
Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta

Selen Osmanoglu
06 dec. 2025, 15:57
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Un gest considerat jignitor de chelneriță
  2. Reacțiile internauților: între critică și înțelegere
  3. Angajații americani și bacșișurile

O chelneriță din Queens a stârnit controverse online după ce a criticat bacșișul primit de la patru clienți francezi. Pentru o notă de plată de 3.000 de dolari, femeia a primit doar 200 de dolari, mult sub standardul de 20% practicat în restaurantele americane.

Un gest considerat jignitor de chelneriță

Bacșișul reprezintă o sursă esențială de venit pentru chelneri și alți angajați din industria HoReCa din Statele Unite, completând salariul de bază sau chiar dublându-l, conform Click.

În cazul de față, chelnerița a considerat gestul clienților drept o lipsă de respect față de munca sa: „Francezii au fost mulțumiți de servire, dar eu m-am simțit nedreptățită și jignită”, a spus ea.

Femeia a postat pe rețeaua personală de socializare, X, un mesaj în care îi descria pe cei patru clienți ca fiind „zgârciți”, iar postarea a devenit rapid virală, generând o dezbatere aprinsă în mediul online.

Reacțiile internauților: între critică și înțelegere

Opiniile internauților au fost împărțite. În timp ce unii au criticat clienții pentru că nu au respectat tradiția americană a bacșișului, alții au apreciat suma de 200 de dolari ca fiind generoasă, având în vedere că patru persoane au consumat doar două sau trei feluri de mâncare în câteva ore.

„Cum poți să te superi că ai primit 200 de dolari de la patru persoane care au consumat două sau trei feluri fiecare în câteva ore?”, a comentat un utilizator.

Angajații americani și bacșișurile

Cazul readuce, din nou, în discuție dependența angajaților americani de bacșișuri și sustenabilitatea acestui sistem. Tot mai multe restaurante experimentează alternative, precum majorarea prețurilor și stabilirea unor salarii fixe garantate, pentru a reduce presiunea pusă pe clienți și pentru a asigura venituri echitabile pentru personal.

Într-o industrie în care bacșișul poate reprezenta o parte considerabilă a veniturilor, gesturile considerate „micșorate” sau insuficiente pot declanșa controverse și discuții aprinse în mediul online.

