Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai

Cosmin Olăroiu, actual selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite, le va asigura cazarea și masa celor 10 elevi și 4 profesori din Suceava, blocați în prezent în Dubai, până când aceștia vor putea reveni în România.
Cosmin Olăroiu se află în aceste momente în Dubai, un loc care i-a devenit o a doua casă, însă România i-a rămas în suflet. Și o dovedește în aceste zile. Olăroiu a decis să să îi ajute pe cei 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în România.
Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.
Deși ar fi putut reveni în România la începutul contextului tensionat din regiune, tehnicianul a ales să rămână în Dubai, alături de familia sa și de echipa națională a Emiratelor.
”Noi am ales această țară și rămânem alături de ea!”, a transmis Cosmin Olăroiu, într-un mesaj publicat alături de o imagine cu drapelul Emiratelor Arabe Unite și celebrul zgârie-nori Burj Khalifa.
Plecat din România în 2007, după despărțirea de Steaua, Cosmin Olăroiu a semnat cu Al-Hilal.
În Emirate, românul a scris istorie pe banca unor cluburi precum Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah, cucerind nu mai puțin de 16 trofee. Performanțele sale l-au transformat în cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului intern din Emiratele Arabe Unite.
Rezultatele excelente la nivel de club i-au adus, anul trecut, și postul de selecționer al naționalei Emiratelor.