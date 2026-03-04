Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai

Cosmin Olăroiu, actual selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite, le va asigura cazarea și masa celor 10 elevi și 4 profesori din Suceava, blocați în prezent în Dubai, până când aceștia vor putea reveni în România.

Gestul lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu se află în aceste momente în Dubai, un loc care i-a devenit o a doua casă, însă România i-a rămas în suflet. Și o dovedește în aceste zile. Olăroiu a decis să să îi ajute pe cei 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în România.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

„Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere.

Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai. Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm.

În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru.”, este mesajul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.