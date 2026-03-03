Imaginile zilei la Dubai! Președintele Emiratele Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a apărut în mod neașteptat la Dubai Mall, într-un moment extrem de tensionat pentru regiune. Imaginile cu liderul EAU plimbându-se prin mall și oprindu-se la o cafenea au devenit rapid virale pe rețelele sociale, potrivit .

Șeicul a fost însoțit de mai mulți oficiali de rang înalt. A mers printre magazine, a discutat cu oamenii și s-a oprit la o cafenea, un gest interpretat de mulți drept un semnal de normalitate.

Imaginile zilei la Dubai! Ce reacții a stârnit apariția liderului din EAU

Prezența sa în public a generat numeroase reacții în mediul online. Utilizatorii au publicat fotografii și mesaje de susținere, mulți apreciind gestul șeicului ca pe o încurajare pentru revenirea la viața obișnuită.

Shoppers at Dubai Mall were surprised as Mohamed bin Zayed Al Nahyan was seen walking through the mall alongside Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The visit came amid heightened regional tensions, as the UAE’s air defences intercepted multiple drone attacks. — The Friday Times (@TFT_)

Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică și șef al Fondului rus de investiții directe (RDIF), a descris decizia șeicului drept un „mesaj puternic”.

„Un Emirat Arab rezistent este unul dintre puținele locuri cu adevărat neutre din lume, axat pe menținerea păcii și prosperitate”, a precizat Dmitriev pe rețelele sociale.

Ce se întâmplă în Emiratele Arabe Unite după atacurile recente

Contextul apariției publice este unul delicat. Pe 28 februarie, Statele Unite ale Americii și Israel au lansat o operațiune militară împotriva Iran, iar Teheranul a ripostat cu atacuri asupra Israelului și asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

În EAU, mai multe zone civile au fost afectate, inclusiv .

Ca reacție la atacurile iraniene, Consiliul de Cooperare al Golfului, din care fac parte Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Oman, Qatar și Arabia Saudită, a amenințat cu măsuri de represalii. Cu toate acestea, atacurile au continuat.

Câte drone au fost doborâte și care este bilanțul victimelor

Potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, pe 2 martie au fost doborâte 35 de drone pe teritoriul țării. În total, 541 de drone au fost detectate în spațiul aerian al Emiratelor în ultimele trei zile.

Conform ultimelor date oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 68 au fost rănite în urma atacurilor.

Vizita surpriză la Dubai Mall a fost interpretată de analiști drept un gest calculat, menit să transmită stabilitate și încredere într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate.