B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum scăpăm de mirosurile neplăcute din casă. Metode simple și eficiente pentru un aer proaspăt

Cum scăpăm de mirosurile neplăcute din casă. Metode simple și eficiente pentru un aer proaspăt

Elena Boruz
06 oct. 2025, 14:50
Cum scăpăm de mirosurile neplăcute din casă. Metode simple și eficiente pentru un aer proaspăt
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cât de importantă este aerisirea zilnică a locuinței
  2. Ce zone din casă trebuie curățate mai des pentru a evita mirosurile
  3. Ce soluții naturale putem folosi pentru un miros plăcut

O locuință curată nu înseamnă doar absența prafului și a dezordinii, ci și un aer proaspăt și plăcut atunci când intrăm pe ușă. Totuși, există situații în care, indiferent cât de des facem curat, mirosurile neplăcute persistă.

Cauza poate fi greu de identificat: de la resturi alimentare uitate în frigider până la suprafețe lipicioase sau lipsa aerisirii regulate. De aceea, este esențial să știm cum să eliminăm aceste surse de disconfort fără a recurge la parfumuri puternice, care doar maschează problema.

Cât de importantă este aerisirea zilnică a locuinței

Una dintre cele mai simple și eficiente metode pentru a scăpa de mirosurile neplăcute este aerisirea constantă, informează click. Chiar și în sezonul rece, este suficient să deschidem ferestrele 20 de minute pe zi pentru a permite circulația aerului proaspăt. În plus, un purificator de aer poate fi o investiție utilă, cu condiția să îi schimbăm regulat filtrul. Aerisirea este importantă și pentru sănătate, nu doar pentru confortul olfactiv. Un aer curat ajută la oxigenarea corectă a organismului, previne mucegaiul și reduce riscul de alergii sau probleme respiratorii.

Ce zone din casă trebuie curățate mai des pentru a evita mirosurile

Multe mirosuri neplăcute provin din frigider, coșul de gunoi sau tava de scurgere. Rafturile frigiderului trebuie curățate periodic, iar gunoiul nu ar trebui lăsat să se adune. De asemenea, suprafețele lipicioase din bucătărie trebuie șterse cu atenție, deoarece pot reține mirosuri. Nu uita nici de colțurile greu accesibile sau de covoare, acestea pot aduna bacterii și particule de praf care contribuie la mirosurile persistente.

Ce soluții naturale putem folosi pentru un miros plăcut

Pe lângă curățenie, putem crea un ambient plăcut și cu ajutorul unor arome naturale. Fierbe câteva felii de citrice cu batoane de scorțișoară și cuișoare, iar în scurt timp locuința ta va avea un miros proaspăt și revigorant. De asemenea, poți folosi bicarbonat de sodiu pentru a neutraliza mirosurile din frigider sau din încălțăminte.

Adoptând aceste obiceiuri simple, aerisirea zilnică, curățarea zonelor sensibile și utilizarea aromelor naturale, ne putem bucura de o casă curată, primitoare și lipsită de mirosuri neplăcute, care oferă mereu o senzație de prospețime și confort.

Tags:
Citește și...
Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
Eveniment
Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
Eveniment
Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
Eveniment
Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală
Eveniment
Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Eveniment
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Eveniment
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Eveniment
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Eveniment
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?
Eveniment
Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?
Ultima oră
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:40 - Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
16:35 - Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:24 - Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
16:08 - PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
15:57 - Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic