Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)

Doi tineri de 21 și 23 de ani din Craiova sunt cercetați penal după ce au participat la o întrecere auto ilegală pe DN 65 F, în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 03:15.

Întrecere auto ilegală în județul Dolj

Imaginile cu „cursa” au ajuns în mediul online, iar polițiștii s-au autosesizat. În urma verificărilor, IPJ Dolj a deschis dosar penal pentru îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Cei doi șoferi au rămas fără permise până la finalizarea anchetei, fiind dispusă suspendarea dreptului de a conduce.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, faţă de cei doi tineri fiind dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor”, au transmis reprezentanţii .