B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)

Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)

George Lupu
06 sept. 2025, 21:00
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Doi tineri de 21 și 23 de ani din Craiova sunt cercetați penal după ce au participat la o întrecere auto ilegală pe DN 65 F, în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 03:15.

Întrecere auto ilegală în județul Dolj

Imaginile cu „cursa” au ajuns în mediul online, iar polițiștii s-au autosesizat. În urma verificărilor, IPJ Dolj a deschis dosar penal pentru îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Cei doi șoferi au rămas fără permise până la finalizarea anchetei, fiind dispusă suspendarea dreptului de a conduce.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, faţă de cei doi tineri fiind dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţe Judeţean Dolj.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
Eveniment
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Eveniment
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Eveniment
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Eveniment
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Eveniment
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Eveniment
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Eveniment
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
Eveniment
Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Externe
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Ultima oră
20:33 - Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
19:35 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
17:59 - Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
17:40 - Un român căutat în mai multe țări i-a uimit pe polițiștii din Houston cu metoda sa: „Lucrez de 32 de ani și n-am mai văzut așa ceva”
17:07 - O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
16:36 - Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal
15:51 - Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
15:19 - Refugiată ucraineană, înjunghiată mortal în metrou. Cine este criminalul
14:44 - Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
14:05 - 80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri