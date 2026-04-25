Panică la piscina unui centru medical din Eforie Nord. 15 persoane s-ar fi intoxicat cu clor, iar două au ajuns la spital

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 16:20
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, la piscina din Eforie Nord
  2. Care ar putea fi cauza incidentului de la Eforie Nord

Scene de panică au avut loc într-un centru medical din Eforie Nord, după o posibilă intoxicare cu clor în piscina unității. Două persoane au fost transportate de urgență la spital. Alte 13 au primit îngrijiri medicale la fața locului. Starea de rău a apărut la scurt timp după ce acestea au ieșit din proceduri.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la piscina din Eforie Nord

Un incident neașteptat a provocat panică într-un centru medical din Eforie Nord. Mai multe persoane au început să se simtă rău în timpul procedurilor desfășurate în piscină. Oamenii au acuzat simptome precum amețeli, greață și dificultăți de respirație, existând suspiciunea unei expuneri la vapori de clor.

Intervenția a fost una rapidă. Personalul a solicitat de urgență ajutorul Ambulanței, iar mai multe echipaje medicale au ajuns la fața locului. 13 persoane au primit îngrijiri pe loc, în timp ce doi pacienți, aflați în stare mai gravă, au fost transportați la spital, informează Antena 3 CNN.

Care ar putea fi cauza incidentului de la Eforie Nord

Primele indicii sugerează că incidentul ar putea fi legat de o utilizare excesivă a clorului în piscina unde se desfășurau procedurile medicale.

În momentul respectiv, mai multe persoane se aflau în bazin. Acest lucru ar putea explica numărul ridicat al celor afectați și posibilitatea ca și alți pacienți să necesite îngrijiri medicale.

Autoritățile iau în calcul această ipoteză, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor. Între timp, a fost deschis un dosar de cercetare pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a stabili eventualele responsabilități.

