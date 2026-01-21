B1 Inregistrari!
Eveniment

Este pe mesele tuturor românilor, dar poate face ravagii în organism. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează: „Cea mai mare otravă”

21 ian. 2026, 20:43
Este pe mesele tuturor românilor, dar poate face ravagii în organism. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează: „Cea mai mare otravă”
Sursă Foto: Facebook - Sănătate - Dr. Virgiliu Stroescu
Cuprins
  1. Ce semnal de alarmă trage medicul Virgiliu Stroescu
  2. De ce nu trebuie consumați morcovii în cantități prea mari

Gustul de acasă nu se compară cu nimic, iar preparatele tradiționale continuă să fie slăbiciunea românilor. Totuși, specialiștii avertizează că unele combinații alimentare pot afecta sănătatea.

Ce semnal de alarmă trage medicul Virgiliu Stroescu

Mămăliga este considerată un aliment tradițional și nelipsit de pe mesele românilor. Totuși, aceasta poate deveni o alegere riscantă pentru sănătate atunci când este consumată în combinații nepotrivite. Medicul Virgiliu Stroescu, în vârstă de 79 de ani, este specialist cu peste 20 de ani de experiență în endocrinologie și nutriție. Acesta atrage atenția asupra efectelor pe care acest preparat le poate avea asupra organismului.

Specialistul avertizează că, deși este un aliment iubit și consumat des, mămăliga poate ajunge „cea mai mare otravă” dacă este asociată cu produse bogate în grăsimi și colesterol. Consumată frecvent alături de brânză, ouă, smântână sau alte produse de origine animală, mămăliga poate favoriza dezechilibre metabolice. Pe termen lung, aceste combinații pot afecta sănătatea.

„Este un preparat gustos, dar trebuie să ne uităm atent la ce asociem. Cea mai mare otravă pentru organism este colesterolul. În cantități mici, ficatul produce exact cât este necesar. Problema apare atunci când adăugăm colesterol din surse externe. Cum sunt carnea, laptele, brânza sau ouăle”, a precizat medicul, notează click.ro.

De ce nu trebuie consumați morcovii în cantități prea mari

Deși sunt considerați un aliat important pentru sănătate, morcovii nu ar trebui consumați fără limită. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează că, în ciuda beneficiilor evidente, excesul poate avea efecte nedorite asupra organismului.

Specialistul explică faptul că morcovii sunt valoroși datorită conținutului de fibre, dar și datorită betacarotenului, substanța care le oferă culoarea portocalie intensă. Acest pigment este, de fapt, o provitamină A, diferită de vitamina A administrată direct sub formă de suplimente.

Potrivit medicului, provitamina A contribuie la menținerea sănătății și a aspectului fizic, însă doar atunci când este consumată cu măsură. „Morcovii sunt foarte sănătoși, deoarece conțin fibre, dar și provitamina A, care contribuie la menținerea sănătății și a aspectului fizic. Important este să fie consumați cu moderație, nu în cantități excesive”, a subliniat Virgiliu Stroescu.

