B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)

Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)

George Lupu
29 aug. 2025, 22:52
Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

O explozie puternică a avut loc, vineri seară, la Amara, după ce o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Cuprins

  • Ce a provocat craterul creat în localitatea Amara
  • Care au fost măsurile dispuse

Ce a provocat craterul creat în localitatea Amara

Cel puțin 200 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din orașul Amara. În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, iar gazele acumulate în sol au aruncat nămol la mare înălţime. Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

Autospeciala transport roboți de la ISU București-Ilfov a fost trimisă la Amara pentru eficientizarea misiunii de la fața locului, a informat, vineri seară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În cele din urmă, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc:

„În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri.

Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20-30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ.

În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc”, a transmis IGSU.

Care au fost măsurile dispuse

Dată fiind situația creată, pentru protejarea populației și limitarea efectelor evenimentului, au fost dispuse următoarele:

• stabilirea unei zone de risc pe o rază de 300 m;

• evacuarea preventivă a 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale;

• transmiterea unui mesaj RO-ALERT către populația din localitatea Amara;

• sistarea utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă) în zona afectată;

• oprirea traficului rutier și restricționarea accesului persoanelor neautorizate;

• identificarea spațiilor de cazare pentru relocarea temporară a persoanelor evacuate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Eveniment
Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Eveniment
Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Externe
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
Eveniment
Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Politică
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Externe
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Eveniment
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Eveniment
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Eveniment
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”
Eveniment
Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”
Ultima oră
22:51 - Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic
22:29 - Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot prin 30 de staţii de măsurare
22:21 - Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
21:51 - Contrabandă record descoperită pe Aeroportul Otopeni. O familie avea ascunse peste 159.000 de țigarete în bagaje
21:50 - O mașină cu 10 români, oprită fiindcă mergea prea încet pe străzile din SUA
21:24 - România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
21:07 - Sorin Grindeanu anunță amendamente la Pachetul 2 în Parlament: „PSD nu poate susține astfel de lucruri!”
20:52 - Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
20:30 - Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
20:25 - Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat