Explozie puternică la craterul cu gaze toxice format la Amara (VIDEO)

O explozie puternică a avut loc, vineri seară, la Amara, după ce o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Cuprins

Ce a provocat craterul creat în localitatea Amara

Care au fost măsurile dispuse

Ce a provocat craterul creat în localitatea Amara

Cel puțin 200 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier din orașul Amara. În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, iar gazele acumulate în sol au aruncat nămol la mare înălţime. Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

Autospeciala transport roboți de la ISU București-Ilfov a fost trimisă la Amara pentru eficientizarea misiunii de la fața locului, a informat, vineri seară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița, potrivit .

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În cele din urmă, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc:

„În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri.

Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20-30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ.

În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc”, a transmis IGSU.

Care au fost măsurile dispuse

Dată fiind situația creată, pentru protejarea populației și limitarea efectelor evenimentului, au fost dispuse următoarele:

• stabilirea unei zone de risc pe o rază de 300 m;

• evacuarea preventivă a 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale;

• transmiterea unui mesaj RO-ALERT către populația din localitatea Amara;

• sistarea utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă) în zona afectată;

• oprirea traficului rutier și restricționarea accesului persoanelor neautorizate;

• identificarea spațiilor de cazare pentru relocarea temporară a persoanelor evacuate.