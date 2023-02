Meșterii populari se pregătesc pentru vânzarea mărțișoarelor de 1 Martie. Cât vor costa vestitorii primăverii

Creațiile lor sunt adevărate capodopere, realizate cu abilitate și pricepere din sticlă sau lemn. Aceste mărțișoare pot fi purtate cu mândrie atât pe rever, cât și pe birou, aducând noroc pe tot parcursul anului.

Artiștii muncesc din zori până seara

O artistă din Mureș transformă lemnul în bijuterii unice sub forma de mărțișoare, fiecare model fiind creat manual de către ea. Cu 200 de modele la activ, artista muncește din zori până seara, în special acum, când 1 martie este aproape și mărțișoarele sale vor ajunge la un târg tematic din Brașov.

De 13 ani, creațiile sale își aduc aportul la colorarea sărbătorii care vestește sosirea primăverii. Deși munca depusă este minuțioasă și migăloasă, artista o face cu plăcere și bucurie.

„Sunt foarte multe personaje, de la flori, animale căței, pisici, fluturi, păsări, rock, viori, chitare. Fac lucruri care, obligatoriu, trebuie să îmi placă mie”, a afirmat artistul plastic, Rodica Milășan, pentru

Cât costă un mărțișor, în 2023

Potrivit sursei citate, prețul unui mărțișor din sticlă pornește de la zece lei și poate ajunge la 50 de lei, în funcție de complexitate, iar cele pictate pe lemn costă între 15 și 35 de lei.

„Din ianuarie ne-am apucat de lucru și zilnic, de dimineață până seara, lucrăm. Am văzut ce se cere și, de la an la an, ne reînoim modelele. Sunt foarte apreciate”, spune Emil Milășan, un alt artist plastic.