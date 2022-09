Motivul ciudat pentru care o bucureșteancă a primit 800 de lei amendă în tramvaiul STB 21. Ce i-a reproșat controlorul

O bucureșteancă a rămas șocată, după ce a primit 800 de lei amendă din partea controlorilor, după ce a circulat cu tramvaiul 21. , a trimis SMS pentru a plăti călătoria, dar persoanele responsabile cu verificarea cardurilor și biletelor susțin că nu a procedat corect.

A primit amendă în valoare de 800 de lei, deși dăduse SMS să-și plătească biletul

O tânără a postat pe rețelele de socializare un mesaj, prin care a explicat situația, iritantă, prin care a trecut. În urmă cu o săptămână, bucureșteanca a urcat în tramvaiul 21 și a trimis un SMS la numărul 7458, pentru a-și achiziționa bilet de călătorie.

În dimineața respectivă, au urcat în tramvai și controlorii care au început să verifice cardurile de călătorie ale pasagerilor.

Printre aceștia se afla și tânăra, care, era liniștită că are bilet de călătorie, primit prin SMS. Controlorii respectivi au găsit neregului, spunîndu-i tinerei că fie acceptă amenda de 800 de lei, fie plătește pe loc suma de 80 de lei, pe motiv că nu are validat cardul de transport.

”Bună seara. În data de 23.09.2022, ora 8.20, am urcat în tramvaiul 21. M-am așezat pe scaun, scot telefonul să dau SMS la 7458. Urcă controlorii în 21 și îmi cere cartela la verificat. Îi explic că nu am cartela încărcată, pentru că am dat SMS la ei.

Îmi spune «amenda 800 lei sau plătești 80 lei pe loc, dacă nu, te bag la ANAF», cu pretextul «dragă ca să vedeți toți că SMS trebuie dat din stație». Unde scrie că trebuie să dăm SMS în stație? Dacă, Doamne ferește, tramvaiul nu vine, cum să dau SMS în stație?

Când urcați voi, ăștia care faceți controale, nu mai blocați aparatele și SMS, lăsați lumea să ponteze. Nu le blocați aparatele în nas și dați amenzi aiurea, că, într-o buna zi, o să răspundeți în fața legii. Rușine”, este mesajul scris de tânără în grupul „Reclamații STB (fostul RATB) București” de pe Facebook.

Oamenii susțin că SMS-ul ar trebui trimis înainte de a păși în tramvai

Utilizatorii nu au rămas indiferenți în fața mesajului postat de tânără, pe grupul respectiv. Aceștia susțin că SMS-ul ar trebui trimis .

”Eu pregătesc SMS-ul înainte, iar când oprește tramvaiul în stație, înainte să urc, îl trimit, durează 1 secundă trimiterea lui. Cred că este cel mai ok așa. Nu riști nimic”, ”SMS-ul trebuie trimis înainte să te urci în tramvai”, ”SMS-ul trebuie trimis înainte de a urca în autobuz/troleu/tramvai.

Eu cred că ești genul care merge moca și validează doar când vede controlorii. Nu-s ca alții să mă bucur de răul altuia, dar sper ca întâmplarea asta să-ți fie învățătură pe viitor și să validezi mereu când folosești transportul în comun!”, sunt o parte din comentarii.