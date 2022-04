NATO a decis dislocarea unui modul de comunicaţii la Câmpia Turzii pentru a sprijini operaţiunile aeriene în estul Alianţei

NATO a dislocat un modul de comunicaţii Ground Air Ground (GAG) în România, la baza aeriană Câmpia Turzii, pentru a sprijini operaţiunile aeriene în spaţiul aerian al ţărilor de pe flancul de Est al Alianţei.

NATO dislocă un modul de comunicaţii Ground Air Ground

Măsura se înscrie în efortul NATO de a consolida o poziţie militară robustă şi capabilă să descurajeze un atac asupra Alianţei, a declarat generalul maior D. J. Traas, comandantul Centrului de Comandă şi Control Aerian Dislocabil, DACCC, potrivit .

DACCC oferă Comandamentului Aerian Aliat al NATO o capacitate de supraveghere şi control dislocabilă acolo unde o cer operaţiunile aeriene ale Alianţei. Practic, comanda tuturor aeronavelor NATO care acţionează în România se va face prin intermediul acestui centru.

În prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Zbourile avioanelor MiG-21 LanceR, suspndate începând de vineri

Vineri, Ministerul Apărării suspendarea zborurilor cu avioanele MiG-21 LanceR, „având în vedere incidenţa considerabilă a evenimentelor şi accidentelor de aviaţie înregistrate pe timpul exploatării aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu mai multe victime şi aeronave avariate sau distruse”.

Premierul Nicolae Ciucă , vineri, că zborurile MiG-21 LanceR sunt suspendate pentru se face o analiză tehnică și pentru a se vedea dacă aceste aeronave mai pot fi utilizate în siguranță. „Nu înseamnă renunţarea la capabilitate”, a precizat șeful Guvernului.