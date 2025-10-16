Digitalizarea sistemului de sănătate aduce o schimbare majoră pentru toți pacienții din România. Fiecare persoană va primi un cod unic de sănătate, diferit de codul numeric personal, prin care va fi gestionat dosarul medical complet. Inițiativa, anunțată de medicul și senatorul Adrian Streinu-Cercel, marchează un pas important către modernizarea sistemului public de sănătate.

Ce reprezintă noul cod personal de sănătate

Președintele Comisiei pentru Sănătate, Adrian Streinu-Cercel, a explicat că noul cod va fi generat automat la nașterea fiecărei persoane. Acesta va fi separat de și va centraliza toate datele medicale ale pacientului, din copilărie până la finalul vieții, potrivit spotmedia.ro.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naşte, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP. Pentru că CNP-ul fiecare şi-l aruncă pe unde vrea, pe la orice bancă l-a vrut, codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical”, a declarat Streinu-Cercel.

Acest cod unic va deveni elementul central al dosarului electronic de sănătate. Toate informațiile despre pacient (consultații, tratamente, vaccinări, analize) vor fi integrate automat într-o bază de date națională.

„Orice informaţie referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut şi până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a adăugat medicul.

Cum va funcționa platforma digitală a CNAS

Noua platformă digitală, administrată de , va permite accesarea datelor medicale de oriunde. Astfel, medicii vor putea consulta istoricul complet al pacienților în timp real, indiferent de locație.

„Şi atunci, într-adevăr, toată lumea va fi acolo înregistrată şi se va cunoaşte tot traseul. Dacă un astfel de pacient e accesat de la Paris, toate datele lui se vor regăsi acolo”, a explicat Streinu-Cercel.

Sistemul promite eficiență și transparență, dar și o mai bună gestionare a datelor pentru analize statistice și planificarea politicilor publice. „În primul rând, poţi să faci predicţii, poţi să faci analize, poţi să stabileşti politici, plecând de la date concrete”, a subliniat senatorul.

Când ar putea fi gata legea pentru digitalizarea sănătății

Proiectul legislativ se află deja în lucru la Comisia pentru din Senat. Scopul este ca până la sfârșitul anului să existe o primă formă a legii, urmând să fie dezbătută în Parlament.

„Sper că până undeva în luna decembrie să avem un draft, pe care pe urmă să-l discutăm cu colegii de la Cameră (…) şi atunci vom încerca să modificăm o serie de lucruri”, a precizat Streinu-Cercel.

Noua lege ar putea marca începutul unei transformări majore în sistemul medical românesc. Datele pacientului vor fi protejate, dar și ușor accesibile pentru specialiști, într-un cadru digital unificat.