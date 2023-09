Polițist din Arad, filmat când bate o bătrână. Ce i-a reproșat agentul femeii de 73 de ani

Un polițist de la Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Arad a lovit o femeie în vârstă de 73 de ani. S-a întâmplat pe 16 martie, momentul fiind surprins de camerele de supraveghere din zonă. Incidentul a ajuns acum în atenția publică, victima și rudele acesteia fiind nemulțumite că anchetele trenează.

În ziua respectivă, femeia mersese la cumpărături într-o piață din oraș. Pe filmări se vede cum agentul, în vârstă de 47 de ani, tot dă târcoalei pieței, așteptând-o pe bătrână. El o vede în cele din urmă și, la un moment dat, o lovește cu pumnul în zona pieptului. Femeia se dezechilibrează și cade, polițistul încearcă să o mai lovească o dată, dar aceasta ridică mână și îi parează lovitura.

Potrivit , polițistul are o relație de concubinaj cu fosta noră a victimei. Fosta noră are doi copii cu fiul septuagenarei, aceștia rămânând în custodia tatălui în urma divorțului. Polițistul i-a reproșat bătrânei că nu își lasă nepoții în vizită la mama lor, adică la fosta noră a septuagenarei.

„M-am gândit că oare ce vrea și m-a luat o frică. A venit direct la mine și i-am spus să mă lase în pace. Mi-a spus că nu las copiii la mama lor. L-am întrebat de unde știe că nu las eu copiii la mama lor și l-am întrebat în ce calitate îmi pune această întrebare. ”Ești o scroafă”, mi-a spus. Multe cuvinte grele mi-a spus. (…)

M-a lovit în inimă. Nu am mai văzut nimic în fața ochilor și m-am trezit jos. Jos a avut să mă lovească cu palma, dar eu am ridicat palma, din instinct. M-a lăsat acolo. Vine la mine și zice: «Ai căzut singură!». I-am răspuns: ”Eu am căzut singură? Nu ți-e rușine!” Și a plecat”, a povestit victima.

Ancheta bate pasul pe loc

Femeia a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad și IPJ Arad, dar până acum nu s-a întâmplat nimic.

Reprezentații Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au declarat, pentru specialarad.ro, că urmează ca persoanele implicate să fie audiate, că în această cauză se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri și alte violențe și amenințare și că dosarul a fost trimis la IPJ Arad, la Control Intern, având în vedere că e implicat un polițist. Dosarul a fost trimis la IPJ Arad abia în 4 mai.

Ce face IPJ Arad în cazul polițistului agresor

În paralel, fiul femeii a ajuns în audiență la șeful Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Dan Stoicănescu. A fost primit abia după o lună de la depunerea cererii.

Reprezentanții IPJ Arad au declarat că polițistul este cercetat.

„Din cercetări a reieșit că cele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un polițist al IPJ Arad. Conducerea IPJ Arad a dispus cercetarea prealabilă a polițistului în cauză, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun. (…) Instituția noastră se disociază de asemenea comportamente ale polițiștilor, fiecare abatere urmând a fi sancționată”, a precizat agentul șef principal de poliție Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Potrivit surselor specialarad.ro, polițistul s-ar pregăti de pensionare.